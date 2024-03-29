29 Mar 2024 - 12:51- Siyaset G:

İzmit Belediyesi'nin Hizmet Filosu Tanıtım Töreni iptal edildi!

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi'nin Hizmet Filosu Tanıtım Töreni iptal edildi! mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün gerçekleştirilmesi planlanan hizmet araçlarının filosunun tanıtım töreninin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız Dev Hizmet Filomuzun Tanıtım Törenini, getirilen YASAK nedeniyle ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık.2019 yılından bu yana engellemelere rağmen büyük çaba gösterdiğimiz ve sonunda 220'den fazla aracı bünyemize katmayı başardığımız Dev Hizmet Filomuzun tanıtımını, seçimlerin hemen ardından halkımızın coşkulu katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz.Daha Güçlü Bir Gelecek İçinGüçlü Hizmet Filomuzla Birlikte Yola Devam Ediyoruz!"
# Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet, büyük

29 Mar 2024 - 12:51 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(17)
20

Ali Urun - Akp nin kendinden olmayanı calistirmama sürekli en gel cikarilmasi hiç hos deyil ama inşallah. İyi bir tokat yiyecek Tüm Turkiyede

Yanıtla . 8Beğen . 6Beğenme 30 Mart 18:53
21

Yeliz - @Ali Urun 20 nolu yoruma cevabı: Ne alaka durdu durdu bugünümü buldu engel bütün günleri cuvala koydu son günü buldu bahane aramayın

Yanıtla . 10Beğen . 5Beğenme 30 Mart 20:20
16

Dogan - Bunca saldırıya rağmen yine kararlı iddialı ve başarılı belediyecilik yaptınız. 1nisan da da tam yol ileri Fatma başkan ..

Yanıtla . 15Beğen . 7Beğenme 30 Mart 14:06
12

Dalcalı - Ben yine çöp kamyonu göremiyorum. Çöpleri transitlerle mi toplamaya devam edeceksiniz? Filo imiş yesinler sizin filonuzu.

Yanıtla . 9Beğen . 16Beğenme 30 Mart 05:17
11

4141 - Yiyin sizde yiyin milletimiz neden olsa keriz ye babam ye ye Allah ye nasılsa satılacak yerler çok

Yanıtla . 6Beğen . 13Beğenme 30 Mart 02:15
10

Doğruya Doğru - Tanıyacak arac bulamadık demiyolarda arabalar fen işlerinde hepsi bozuk yatıyor kimi kandırıyorsunuz acaba bu olayı da engellendik diye sattınız ya Allah tan korkunuz yok

Yanıtla . 9Beğen . 18Beğenme 30 Mart 00:28
09

İzmit Sevdalısı - Çok güzel ama Dağa önceden alınanlar noldu hepsi bakımsizliktan hurdaya döndü. Neden döndü bilen varmi ben cevaplıyorum izmit sanayisinde borç olduğu için hiç kimse bakmıyor..Gerisini siz düşünün saygılar

Yanıtla . 10Beğen . 18Beğenme 30 Mart 00:23
19

? - @İzmit Sevdalısı 09 nolu yoruma cevabı: Wavvv sanayide oncaCHP'liler var İzmit belediyesi araçları için yardım kutusu carcilarda AVM lerde bilhassa belediyenin önünde Fethiye caddesin de stantlar kursaymis keşke çam ağacı dikince belediyenin ??? yapanlar yardım kutularını el birligiyle,??doldursalar tabi bulabilirseniz onları sadece şak, şak işlerinde görmek mümkün olur sadece ırkçılık yapıp buna oy verenlere ne demeli

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 30 Mart 17:31
08

Fatih41 - Reklam yaparak göz boyama işi bitiyor, valizlerle Eurolar İBB belediyesinde taşınıyor, tüm chp belediyelerinde aynı değişen olmaz. Dış güçler ile yandaş olan chp ekonomi Savaşındada beraberler eurolarda kendini gösterir.

Yanıtla . 10Beğen . 18Beğenme 29 Mart 23:58
18

Müdür - @Fatih41 08 nolu yoruma cevabı: Fatih 41 acaba paraları birlijtemi taşıyorsunuz bu bilgi berden.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 30 Mart 17:28
14

Deri̇nce'li̇m - @Fatih41 08 nolu yoruma cevabı: Senin yorumunun kralı AKP belediyelerinde dönüyor, birazcık insanlık ve vicdan varsa onlar hakkında da gerekli yorumu yaparsın

Yanıtla . 9Beğen . 5Beğenme 30 Mart 10:22
03

Kadir41 - Açız aç, kiramızı ödeyemiyorum, tarihte nerede gözükmüş emekli maaşının kiradan az olduğu

Yanıtla . 13Beğen . 11Beğenme 29 Mart 19:35
15

Sadrazam41 - @Kadir41 03 nolu yoruma cevabı: Ülkem insanının akıl seviyesine hakikaten çok güzel örneksiniz.Ülkede asgari ücreti iktidarın belirlediğinden bile bi haber zavallı halk kitlesi. Bunlar hep makarnadan.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 30 Mart 12:20
07

İzmitli - @Kadir41 03 nolu yoruma cevabı: Bunu yanlış yere yazdın zannederim

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 29 Mart 23:27
05

Oktay - @Kadir41 03 nolu yoruma cevabı: Ampülün ülkemize gelişinden beri nasıl ama adam işi biliyo milleti mecbur edip oy verme ikna yollarıyla bu şekilde lafla mutlu edip iki seçim garanti yapıp grup kurdular he toplumda kuzu kuzu oy veriyor daha ne yapsın bu kuzular

Yanıtla . 4Beğen . 9Beğenme 29 Mart 20:16
17

Ne Anlatıyorsunuz? - @Çekirge 01 nolu yoruma cevabı: Garipsiniz be çekirge terbiyecisi! Başka bir agrüman ortaya koyamıyorsunuz, birinin yalan yanlış sloganını almışsınız, he babam, de babam aynı terane. Sanırım akıl kullanmasını bilemeyenler artık zıplayamayacak!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Mart 14:25
06

Çekirge Terbiyecisi - @Çekirge 01 nolu yoruma cevabı: Çekirge bir zıplar iki zıplar ama siz hiç ziplayamiyorsuniz sadece hayal biraz DEMlen belki ucarsin

Yanıtla . 7Beğen . 5Beğenme 29 Mart 23:01
Diğer 15 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL