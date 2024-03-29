İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün gerçekleştirilmesi planlanan hizmet araçlarının filosunun tanıtım töreninin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız Dev Hizmet Filomuzun Tanıtım Törenini, getirilen YASAK nedeniyle ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık.2019 yılından bu yana engellemelere rağmen büyük çaba gösterdiğimiz ve sonunda 220'den fazla aracı bünyemize katmayı başardığımız Dev Hizmet Filomuzun tanıtımını, seçimlerin hemen ardından halkımızın coşkulu katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz.Daha Güçlü Bir Gelecek İçinGüçlü Hizmet Filomuzla Birlikte Yola Devam Ediyoruz!"
29 Mar 2024 - 12:51- Siyaset Güncelleme:
İzmit Belediyesi'nin Hizmet Filosu Tanıtım Töreni iptal edildi!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(17 )
Ali Urun - Akp nin kendinden olmayanı calistirmama sürekli en gel cikarilmasi hiç hos deyil ama inşallah. İyi bir tokat yiyecek Tüm Turkiyede
Yeliz - Ne alaka durdu durdu bugünümü buldu engel bütün günleri cuvala koydu son günü buldu bahane aramayın
Dogan - Bunca saldırıya rağmen yine kararlı iddialı ve başarılı belediyecilik yaptınız. 1nisan da da tam yol ileri Fatma başkan ..
Şirintepeli - Temel atmama töreni hahaaa
Dalcalı - Ben yine çöp kamyonu göremiyorum. Çöpleri transitlerle mi toplamaya devam edeceksiniz? Filo imiş yesinler sizin filonuzu.
4141 - Yiyin sizde yiyin milletimiz neden olsa keriz ye babam ye ye Allah ye nasılsa satılacak yerler çok
Doğruya Doğru - Tanıyacak arac bulamadık demiyolarda arabalar fen işlerinde hepsi bozuk yatıyor kimi kandırıyorsunuz acaba bu olayı da engellendik diye sattınız ya Allah tan korkunuz yok
İzmit Sevdalısı - Çok güzel ama Dağa önceden alınanlar noldu hepsi bakımsizliktan hurdaya döndü. Neden döndü bilen varmi ben cevaplıyorum izmit sanayisinde borç olduğu için hiç kimse bakmıyor..Gerisini siz düşünün saygılar
? - Wavvv sanayide oncaCHP'liler var İzmit belediyesi araçları için yardım kutusu carcilarda AVM lerde bilhassa belediyenin önünde Fethiye caddesin de stantlar kursaymis keşke çam ağacı dikince belediyenin ??? yapanlar yardım kutularını el birligiyle,??doldursalar tabi bulabilirseniz onları sadece şak, şak işlerinde görmek mümkün olur sadece ırkçılık yapıp buna oy verenlere ne demeli
Fatih41 - Reklam yaparak göz boyama işi bitiyor, valizlerle Eurolar İBB belediyesinde taşınıyor, tüm chp belediyelerinde aynı değişen olmaz. Dış güçler ile yandaş olan chp ekonomi Savaşındada beraberler eurolarda kendini gösterir.
Müdür - Fatih 41 acaba paraları birlijtemi taşıyorsunuz bu bilgi berden.
Deri̇nce'li̇m - Senin yorumunun kralı AKP belediyelerinde dönüyor, birazcık insanlık ve vicdan varsa onlar hakkında da gerekli yorumu yaparsın
Sertakmeseli - Sizi gidi canbazlar sizi bizde yedik
Kadir41 - Açız aç, kiramızı ödeyemiyorum, tarihte nerede gözükmüş emekli maaşının kiradan az olduğu
Ss - Yaparsa AKP yapar.
Sadrazam41 - Ülkem insanının akıl seviyesine hakikaten çok güzel örneksiniz.Ülkede asgari ücreti iktidarın belirlediğinden bile bi haber zavallı halk kitlesi. Bunlar hep makarnadan.
İzmitli - Bunu yanlış yere yazdın zannederim
Oktay - Ampülün ülkemize gelişinden beri nasıl ama adam işi biliyo milleti mecbur edip oy verme ikna yollarıyla bu şekilde lafla mutlu edip iki seçim garanti yapıp grup kurdular he toplumda kuzu kuzu oy veriyor daha ne yapsın bu kuzular
İzmitli - Eee eee eeee
Çekirge - Hazımedemeyenler için tam yol ileri.
Ne Anlatıyorsunuz? - Garipsiniz be çekirge terbiyecisi! Başka bir agrüman ortaya koyamıyorsunuz, birinin yalan yanlış sloganını almışsınız, he babam, de babam aynı terane. Sanırım akıl kullanmasını bilemeyenler artık zıplayamayacak!
Çekirge Terbiyecisi - Çekirge bir zıplar iki zıplar ama siz hiç ziplayamiyorsuniz sadece hayal biraz DEMlen belki ucarsin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.