29 Mar 2024 - 12:57- Gündem G:

AKP Kocaeli mitinginde kaç kişi vardı?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 85 bin kişi katılımı alan hesaplama sitesinden hesapladığımızda çıkan sonuç 22 bin 823 oldu.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
AKP Kocaeli mitinginde kaç kişi vardı? mask
AKP Kocaeli mitinginde kaç kişi vardı?
AKP Kocaeli mitinginde kaç kişi vardı?
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Yerel seçimlere 2 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi 50’nci ve son mitingini dün gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan alanının yaklaşık 3'te bire düşürüldüğü görülen Mitinge katılımın 85 bin kişi katıldığını açıkladı.

MAKSİMUM 22 BİN 723

Erdoğan'ın açıklamasının ardından alanda 85 bin kişi olup olmadığı tartışma konusu oldu. Mapchecking adlı alan hesaplama uygulamasına göre miting alanı olarak çevrilen alanda maksimum 22 bin 823 kişi olduğu hesaplandı. Alanın içindeki boşluklar da hesaba katıldığında 20 bin kişinin katıldığı görülüyor.

AKP Kocaeli mitinginde kaç kişi vardı?
AKP Kocaeli mitinginde kaç kişi vardı?
# seçim, oldu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan

29 Mar 2024 - 12:57 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(40)
42

Uveys - Alan da 22 bin kişi olsa ne 22 kişi olsa ne!!iktidar insanları riya,maddi menfaat,dini aldatmaca ile bir sekilde yine tavlar!İnsanlar da zaten ar namus,haysiyet kalmamış.Kimin borusu iyi ses çıkarırsa ona dans ederler

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 30 Mart 15:50
41

Cem Aksın - Ben evlatlarima helal lokma yedirmedim diyen kim acaba doğru demiş

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 30 Mart 14:06
40

Cem Aksın - İsrail'le ticareti kesmiyor Filistin'dekilere kardeşlerimiz diyor onların ölmesinde payı var herşeyi yalan dolan sahtecilik

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 30 Mart 14:05
38

Cem Aksın - Çayırova da oturuyorum buradan İzmit'e götürmek için insan arıyordular insan başı 300tl ye götürmüşler Darıca'danda insan topluyordular bu seçim bittiler bittiler bizim paraları nasıl harcıyorlar

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 30 Mart 14:02
36

Ev Sahibi - Seçim için klavye başında FETÖ, PKK, ABD tetikçiliği yapan uşaklar, Pazar gününden sonra ne yapacaksınız acaba. Azgın azınlık temsilcileri...

Türk yüzyılı hayırlı olsun..

Yanıtla . 1Beğen . 8Beğenme 30 Mart 13:05
35

Farklı Bakış - Yıllarca herkesi kandırdı. Sıra kendisini kandırmaya geldi. İşte şimdi bitti

Yanıtla . 14Beğen . 2Beğenme 30 Mart 09:26
34

Poyraz - Bizim caminin önünden adam topluyorlar dı ayaklarına servis gitmese o rakamıda bulamazlardı

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 30 Mart 06:31
26

Çok Pis Kokuyorlar - hasetci işkembeciker aşağıda yini işkembelerini patlatmış o bir dünya lideri REİS

Yanıtla . 3Beğen . 23Beğenme 29 Mart 23:55
37

Ayhan - @Çok Pis Kokuyorlar 26 nolu yoruma cevabı: Dünya liderini Putin kapıda bekletmişti.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 30 Mart 13:26
25

Kurt - Teravih namazının ardından İmamoğlu’nun yanına gelen yurttaş; “Bir yandan devlet; 81 tane valisi, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı, 100 tane emniyet müdürü, 100 tane savcısı, 100 tane kaymakamı, maşallah tek başına hepsinin hakkından geliyorsun. Sizi tebrik ediyorum başarılarınızı diliyorum. Her zaman yanındayız. Desteğimiz sonsuz” dedi.

Yanıtla . 11Beğen . 3Beğenme 29 Mart 23:32
23

Normal Emekli̇ - Maalesef Emekliyi hafife aldığını 1 nisanda görecek Keşke BU KADAR lüks yaşantınızı emekliye göstermeseydiniz.

Yanıtla . 27Beğen . 5Beğenme 29 Mart 21:48
33

İzmitli - @Normal Emekli̇ 23 nolu yoruma cevabı: Vatanı , vatandaşlığı 250 bin dolara satana sor emekli koyun,ülkenin en büyük beka sorunu 2040 yılında 21 milyon suriyeliyi kucağında bulursun çakma vatanseverler

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 30 Mart 05:47
27

Taner - @Normal Emekli̇ 23 nolu yoruma cevabı: bende emekliyim fakat vatanımı 1 emekli maaşına 1 dolaar 1 kilo soğana 1 litre benzie satacak kadarvatran haini olm adım oyum Tayyip erdoğana

Yanıtla . 5Beğen . 28Beğenme 30 Mart 00:07
22

Ahmet Kayar - Vay be. Saymış ve rakam yazanlara bak. 1 olsa kime ne 100 bin olsa kime ne? İşsizlik diz boyu MK.

Yanıtla . 9Beğen . 7Beğenme 29 Mart 21:43
21

Izmitli 41 - Bunların hayatı yalan dolan zaten . Şaşırmayın

Yanıtla . 16Beğen . 5Beğenme 29 Mart 21:37
20

On Binlik Emekli - Hastanıza;

yanlış tedavi uygulayıp,onu dahada kötüleştirip,ölüm döşeğine getiren bir Hekime'mi;

Yoksa hastanızı YENİDEN REFAHI'na sağlığına kavuşturacak başka bir Hekimin'mi tedavi etmesini tercih ederdiniz?

Yanıtla . 10Beğen . 4Beğenme 29 Mart 21:20
43

Uveys - @Ger 14 18 nolu yoruma cevabı: Bahçeli daha eski,97 den bu yana ne kazanmış bir bak bakalım.yakin tarihte gay,soysuz,esrefi safilin dediğiniz sonra konjuktur gereği birbinize sarildiginiz sizden daha az sahtekar olmayan Bahceciye bak görürsün kim varmış dünyada... Allah'ın cahili seni ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 15:57
28

Taner - @Ger 14 18 nolu yoruma cevabı: 16 seçim laybeden adama ısrala oy verenden daha salak olanını görmedi dünya

Yanıtla . 5Beğen . 11Beğenme 30 Mart 00:08
15

Meto - Zaten yarısı polis diğer yarısı zabıta

Yalan hile akp

Yanıtla . 17Beğen . 5Beğenme 29 Mart 17:35
32

Seçmen - @Meto 15 nolu yoruma cevabı: Diğer yarısı da işten çıkarılma korkusuyla gelen belediye ve kamu işçileri

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 30 Mart 05:16
30

Oktay - @Meto 15 nolu yoruma cevabı: bilinçsiz insan ondan mı geldiğinden bu yana 2002 kocaeli de sadece 1ilce verdi bir kere onu da bu seçimde geri alacak İnşaAllah

Yanıtla . 1Beğen . 7Beğenme 30 Mart 02:01
17

Atakan - @fatih 13 nolu yoruma cevabı: Burası seksen bin kişi alsaydı, miting alanı olarak kullanılmazdı. Şimdiye peşkeş çekilmişti.

Yanıtla . 20Beğen . 4Beğenme 29 Mart 18:25
12

....... - Yeniden refah iyidir,

geliniz,getiriniz.

TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ.

Yanıtla . 16Beğen . 6Beğenme 29 Mart 17:06
11

Emekli - Bunların işi gücü yalan dolan emekliye para yok harcamaya gelince kendilerine para çok emekliden de oy Moy yok

Yanıtla . 39Beğen . 5Beğenme 29 Mart 16:56
10

Cafer Güneş - Gelenlerin çoğu da zorla mitinge götürülen belediye işçisi.

Yanıtla . 39Beğen . 6Beğenme 29 Mart 16:45
39

Cem Aksın - @ Yurttaş 09 nolu yoruma cevabı: İsrail'le ticareti dahi kesmiyorlar

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 30 Mart 14:03
08

Murat - İstanbul'daki olimpiyat stadı 70bin kişi alıyor. hiç o stadın dolu halini gördüler mi acaba 70 bin kişinin nasıl bir kalabalık olduğunu biliyorlar mı? Burada küçücük bir otopark alanına 85 bin kişi geldi demek akla mantığa gelmeyecek bir şey ama inanıyorlar ilginç insanlar. Sayılarla oynamayı iyi biliyorlar. Konu enflasyon yada zam oldu mu sayı düşürürler konu akp mitingi oldu mu bol keseden atarlar.

Yanıtla . 44Beğen . 4Beğenme 29 Mart 15:36
07

Kemal - bu ramazan gününde bırakın 22,800, ü,,5,000 kişi bile fazla,,, bide bunu 300-500 kişiyle miting yapanlar konuşuyor,, gülüyorum sadece

Yanıtla . 12Beğen . 31Beğenme 29 Mart 14:40
05

Cemal - Ekonomiyi bu kadar kötü yöneten bir anlayışa 20 bin çok değil mi ? Maksimum 200:300 kişi olması doğru olmazmıydı ?? Demek ki taşıma suyuyla değirmen bu kadar dönmüş

Yanıtla . 47Beğen . 4Beğenme 29 Mart 14:14
04

M.murtaza Yekayak - Bunların çoğuda kamuda çalışanlar mecburiyetten gelmiştir, öğrenci, işçi, kadınlar bir sonraki yerel seçimde Kocaeli’yide kayıp edecekler diğer büyükşehirlerde olduğu gibi zaten Marmara bölgesinde ellerinde kalan Kocaeli-Sakarya-Düzce

Yanıtla . 39Beğen . 4Beğenme 29 Mart 14:04
03

Kullarlı - ak parti bu seçim çuvalladı başiskele hüseyin ayaz a hayırlı olsun.

Yanıtla . 37Beğen . 9Beğenme 29 Mart 13:53
01

Emekli Zeynep Abla - 22.000 kişi bile fazla

Sürekli oyları azalıyor.

Ekonomi

Emekli çok kızgın

Yanıtla . 53Beğen . 5Beğenme 29 Mart 13:22
29

Erol - @Emekli Zeynep Abla 01 nolu yoruma cevabı: aynen o kadar bile yoktur , alandakinden çok sayıda yollarda polis vardı

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 30 Mart 01:51
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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