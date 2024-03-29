AKP Kocaeli mitinginde kaç kişi vardı?

Yerel seçimlere 2 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi 50’nci ve son mitingini dün gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan alanının yaklaşık 3'te bire düşürüldüğü görülen Mitinge katılımın 85 bin kişi katıldığını açıkladı.
MAKSİMUM 22 BİN 723
Erdoğan'ın açıklamasının ardından alanda 85 bin kişi olup olmadığı tartışma konusu oldu. Mapchecking adlı alan hesaplama uygulamasına göre miting alanı olarak çevrilen alanda maksimum 22 bin 823 kişi olduğu hesaplandı. Alanın içindeki boşluklar da hesaba katıldığında 20 bin kişinin katıldığı görülüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(40 )
Uveys - Alan da 22 bin kişi olsa ne 22 kişi olsa ne!!iktidar insanları riya,maddi menfaat,dini aldatmaca ile bir sekilde yine tavlar!İnsanlar da zaten ar namus,haysiyet kalmamış.Kimin borusu iyi ses çıkarırsa ona dans ederler
Cem Aksın - Ben evlatlarima helal lokma yedirmedim diyen kim acaba doğru demiş
Cem Aksın - İsrail'le ticareti kesmiyor Filistin'dekilere kardeşlerimiz diyor onların ölmesinde payı var herşeyi yalan dolan sahtecilik
Cem Aksın - Çayırova da oturuyorum buradan İzmit'e götürmek için insan arıyordular insan başı 300tl ye götürmüşler Darıca'danda insan topluyordular bu seçim bittiler bittiler bizim paraları nasıl harcıyorlar
Ev Sahibi - Seçim için klavye başında FETÖ, PKK, ABD tetikçiliği yapan uşaklar, Pazar gününden sonra ne yapacaksınız acaba. Azgın azınlık temsilcileri...
Türk yüzyılı hayırlı olsun..
Farklı Bakış - Yıllarca herkesi kandırdı. Sıra kendisini kandırmaya geldi. İşte şimdi bitti
Poyraz - Bizim caminin önünden adam topluyorlar dı ayaklarına servis gitmese o rakamıda bulamazlardı
Kocaelim - Çok bile katılmış
Çok Pis Kokuyorlar - hasetci işkembeciker aşağıda yini işkembelerini patlatmış o bir dünya lideri REİS
Ayhan - Dünya liderini Putin kapıda bekletmişti.
Kurt - Teravih namazının ardından İmamoğlu’nun yanına gelen yurttaş; “Bir yandan devlet; 81 tane valisi, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı, 100 tane emniyet müdürü, 100 tane savcısı, 100 tane kaymakamı, maşallah tek başına hepsinin hakkından geliyorsun. Sizi tebrik ediyorum başarılarınızı diliyorum. Her zaman yanındayız. Desteğimiz sonsuz” dedi.
Şirintepeli - Gülüyorum haberinize
Normal Emekli̇ - Maalesef Emekliyi hafife aldığını 1 nisanda görecek Keşke BU KADAR lüks yaşantınızı emekliye göstermeseydiniz.
İzmitli - Vatanı , vatandaşlığı 250 bin dolara satana sor emekli koyun,ülkenin en büyük beka sorunu 2040 yılında 21 milyon suriyeliyi kucağında bulursun çakma vatanseverler
Taner - bende emekliyim fakat vatanımı 1 emekli maaşına 1 dolaar 1 kilo soğana 1 litre benzie satacak kadarvatran haini olm adım oyum Tayyip erdoğana
Ahmet Kayar - Vay be. Saymış ve rakam yazanlara bak. 1 olsa kime ne 100 bin olsa kime ne? İşsizlik diz boyu MK.
Izmitli 41 - Bunların hayatı yalan dolan zaten . Şaşırmayın
On Binlik Emekli - Hastanıza;
yanlış tedavi uygulayıp,onu dahada kötüleştirip,ölüm döşeğine getiren bir Hekime'mi;
Yoksa hastanızı YENİDEN REFAHI'na sağlığına kavuşturacak başka bir Hekimin'mi tedavi etmesini tercih ederdiniz?
Basiskeleli - 85 bin yalan 185 bin kisi vardi at babam at
Ger 14 - 22000 SALAK .
Uveys - Bahçeli daha eski,97 den bu yana ne kazanmış bir bak bakalım.yakin tarihte gay,soysuz,esrefi safilin dediğiniz sonra konjuktur gereği birbinize sarildiginiz sizden daha az sahtekar olmayan Bahceciye bak görürsün kim varmış dünyada... Allah'ın cahili seni ?
Taner - 16 seçim laybeden adama ısrala oy verenden daha salak olanını görmedi dünya
Rahmetli̇ni̇n Sevdalisi - oyumuz YRP ye milli görüşe
Meto - Zaten yarısı polis diğer yarısı zabıta
Yalan hile akp
Seçmen - Diğer yarısı da işten çıkarılma korkusuyla gelen belediye ve kamu işçileri
Oktay - bilinçsiz insan ondan mı geldiğinden bu yana 2002 kocaeli de sadece 1ilce verdi bir kere onu da bu seçimde geri alacak İnşaAllah
Emekli̇ - maximum 30 bin, bir kişi bile fazla olamaz
fatih - 80 bin kişi rahat vardı kıskanmayın
Atakan - Burası seksen bin kişi alsaydı, miting alanı olarak kullanılmazdı. Şimdiye peşkeş çekilmişti.
....... - Yeniden refah iyidir,
geliniz,getiriniz.
TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ.
Emekli - Bunların işi gücü yalan dolan emekliye para yok harcamaya gelince kendilerine para çok emekliden de oy Moy yok
Cafer Güneş - Gelenlerin çoğu da zorla mitinge götürülen belediye işçisi.
Yurttaş - Yalan Dolan Talan
Ne Din Kaldı
Ne İman
Cem Aksın - İsrail'le ticareti dahi kesmiyorlar
Murat - İstanbul'daki olimpiyat stadı 70bin kişi alıyor. hiç o stadın dolu halini gördüler mi acaba 70 bin kişinin nasıl bir kalabalık olduğunu biliyorlar mı? Burada küçücük bir otopark alanına 85 bin kişi geldi demek akla mantığa gelmeyecek bir şey ama inanıyorlar ilginç insanlar. Sayılarla oynamayı iyi biliyorlar. Konu enflasyon yada zam oldu mu sayı düşürürler konu akp mitingi oldu mu bol keseden atarlar.
Kemal - bu ramazan gününde bırakın 22,800, ü,,5,000 kişi bile fazla,,, bide bunu 300-500 kişiyle miting yapanlar konuşuyor,, gülüyorum sadece
Kadir41 - Herşeyleri yalan
Cemal - Ekonomiyi bu kadar kötü yöneten bir anlayışa 20 bin çok değil mi ? Maksimum 200:300 kişi olması doğru olmazmıydı ?? Demek ki taşıma suyuyla değirmen bu kadar dönmüş
M.murtaza Yekayak - Bunların çoğuda kamuda çalışanlar mecburiyetten gelmiştir, öğrenci, işçi, kadınlar bir sonraki yerel seçimde Kocaeli’yide kayıp edecekler diğer büyükşehirlerde olduğu gibi zaten Marmara bölgesinde ellerinde kalan Kocaeli-Sakarya-Düzce
Kullarlı - ak parti bu seçim çuvalladı başiskele hüseyin ayaz a hayırlı olsun.
Tatanga - Her işte sahtecilik ruhlarına işlemiş yalan
Emekli Zeynep Abla - 22.000 kişi bile fazla
Sürekli oyları azalıyor.
Ekonomi
Emekli çok kızgın
Erol - aynen o kadar bile yoktur , alandakinden çok sayıda yollarda polis vardı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.