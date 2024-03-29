AKP Kocaeli mitinginde kaç kişi vardı?

Murat - İstanbul'daki olimpiyat stadı 70bin kişi alıyor. hiç o stadın dolu halini gördüler mi acaba 70 bin kişinin nasıl bir kalabalık olduğunu biliyorlar mı? Burada küçücük bir otopark alanına 85 bin kişi geldi demek akla mantığa gelmeyecek bir şey ama inanıyorlar ilginç insanlar. Sayılarla oynamayı iyi biliyorlar. Konu enflasyon yada zam oldu mu sayı düşürürler konu akp mitingi oldu mu bol keseden atarlar.