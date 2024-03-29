CHP'li Kanko: YÖK'ün yeni kararı Türkiye'nin geleceğini karanlığa sürükleyecek

Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK), geçtiğimiz günlerde Yurtdışında Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde değişikliğe gitmişti.Bu değişikliğe göre göre, Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık okumak isteyen öğrencilerin Türkiye'de YKS sınavına girmeleri ve okuyacakları bölümü kazanmaları zorunlu tutuldu.Yönetmeliğe uymamaları halinde, öğrencilerin hiçbir şekilde denklik almaları mümkün olmayacak ve yurt dışından aldıkları diplomalar ise Türkiye'de geçersiz sayılacak.

YÖK'ün yurtdışında eğitimi zorlaştıran yeni düzenlemesini sert bir şekilde eleştiren CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko; “Bu uygulama Türkiye’nin geleceğine dinamitlemekten başka bir şey değildir. Bu uygulamayı hayata geçiren zihniyet ülkeye en büyük ihanetlerden birisini gerçekleştirmiştir. YÖK’ü bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), son günlerde yaptığı skandal değişiklikle Yurtdışında Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde kara bir döneme imza attı. Bu yeni düzenlemeye göre, Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi alanlarda eğitim almak isteyen gençlerin Türkiye'de YKS sınavına girmesi ve belirlenen puanı alarak Türkiye'deki üniversitelere kabul edilmesi şart koşuldu. YÖK'ün bu utanç verici kararı, Türkiye'nin en parlak beyinlerini sürgüne mahkum etmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkenin geleceğini dinamitlemektedir.

YÖK Başkanı Erol Özvar’a çağrıda bulunan Kanko, bu alınan yanlış kararın tek sonucu, dünyanın en prestijli okullarından kabul alan gençlerin Türkiye'de denklik alamayacakları için ülkeye geri dönmeyecek olmalarıdır. Örneğin, Harvard Tıp'tan, Yale Hukuk'tan, MIT Mühendislik'ten, Oxford Moleküler Biyoloji'den kabul alan bir öğrencinin, Türkiye'de adını kimse bilmediği üniversitelerdeki bölümleri kazanmak zorunda kalması masumane bir uygulama değildir.

Bu düzenleme, sadece gençlerin geleceğini karartmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkeye yapılmış en büyük ihanetlerden birini temsil ediyor. YÖK'ün bu skandal kararını geri çekmeye davet ediyorum. Ülkenin en parlak beyinlerini cezalandırmak yerine onları desteklemeli, yeteneklerini geliştirmeleri için fırsatlar sunmalıyız. YÖK'ün bu karanlık zihniyetiyle Türkiye'nin geleceği hiçbir şekilde aydınlık olamaz!” ifadelerini kullandı.