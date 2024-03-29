Edinilen bilgiye göre, SEKA Parkın sahil kesiminde bulunan kafenin mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerine de sirayet etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.Polis yangına ilgili inceleme başlattı.
29 Mar 2024 - 13:40- Asayiş Güncelleme:
Mutfakta çıkan yangın kafeyi kül etti
İzmit ilçesindeki kafenin mutfak kısmında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 2 kişi dumandan etkilendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.