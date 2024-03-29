29 Mar 2024 - 15:11- Asayiş G:

3. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Körfez ilçesinde 3. kattaki dairenin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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3. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı mask
3. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Olay, Güney Mahallesi Preveze Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki B.T., dengesini kaybederek balkondan düştü. Sesi duyan ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak zemine düşen çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, çocuk, acil

29 Mar 2024 - 15:11 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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