3. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, Güney Mahallesi Preveze Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki B.T., dengesini kaybederek balkondan düştü. Sesi duyan ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak zemine düşen çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.