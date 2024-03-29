29 Mar 2024 - 15:54- Asayiş G:

Lise öğrencisinin öldüğü kavgada bir kişi tutuklandı

Gebze ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki Kademcan'ın öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı. Olayın ayrıntıları da ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Lise öğrencisinin öldüğü kavgada bir kişi tutuklandı mask
Lise öğrencisinin öldüğü kavgada bir kişi tutuklandı
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Olay, geçtiğimiz günlerde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. Kız meselesi sebebiyle iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Karşı tarafın kalabalık olması sebebiyle M.E. ve E.K.D. kaçmaya çalışırken M.E. grubu korkutmak amacıyla havaya iki el ateş etti. Ancak grubun üzerlerine geldiğini gören M.E. iddiaya göre bir kez daha ateş etti.Silahtan çıkan kurşunlar 16 yaşındaki Kademcan Çiçek'e isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kademcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından M.E. ve E.K.D. gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, E.K.D. yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Ateş ettiği değerlendirilen M.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Mar 2024 - 15:54 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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