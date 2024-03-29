29 Mar 2024 - 16:41- Asayiş G:

Kocaeli'deki özel okullara rekabet cezası verildi

Rekabet Kurulu, eğitim ve yemek ücretleri ile öğretmen maaşlarını birlikte tespit ettikleri iddiasıyla açılan soruşturmada Kocaeli'nde faaliyet gösteren bazı okullara ceza kesilmesini kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'deki özel okullara rekabet cezası verildi mask

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ildeki özel okullar hakkında eğitim ve yemek ücretlerini birlikte belirlemek, öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit etmek, birbirlerinin öğretmenlerini istihdam etmemek üzere anlaşmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturmada ilk cezalar verildi.

Buna göre Kurul, My Kolej ve Nesibe Aydın okulları tarafından yapılan uzlaşma başvurularını kabul etti.

Bu kapsamda My Kolej'e eğitim ve yemek ücretleri rakip okullarla birlikte tespit ettiği gerekçesiyle 152 bin 40 lira, öğretmen maaşlarını rakiplerle birlikte tespit etme ve birbirlerinin öğretmenlerini istihdam etmeme eylemine ilişkin olarak ise 152 bin 40 lira idari para cezası verildi.

Kurul, Nesibe Aydın'a da eğitim ve yemek ücretlerinin rakip okullarla birlikte tespiti eylemine ilişkin 405 bin 104 lira, rakip okullarla öğretmen maaşlarının birlikte tespiti ve birbirlerinin öğretmenlerini istihdam etmeme eylemine ilişkin olarak 202 bin 552 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Soruşturma taraflarından Sınav Şahin, Yahya Kaptan Koleji, Simya Koleji, Bahçeşehir Koleji, Beşsekiz Okulları, Nadide Eğitim Kurumları, Kokpit Koleji, TED Kocaeli, Seymen Koleji, Uğur Okulları, Bilgili Kültür, Atafen Koleji, Kavram Koleji Derince ve Bilnet Okulları ile ise uzlaşma süreçleri devam ediyor.

# eğitim, Para, tespit

29 Mar 2024 - 16:41 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Farklı Bakış - Çetelerin özel okulları. Seymene 11yil gönderdim çocuğu verdiğim para ile 2 daire alınırdı. Şimdi onların kirası ile paşalar gibi yaşardı çocuğum. Asgari ücrete çalışıyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Mart 18:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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