Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Gölcük Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'ye tabanca ile ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ece, ağır yaralandı. Osman Ç. ise kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Ece sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ece, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Osman Ç. ise polisin çalışması sonucu Başiskele ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
29 Mar 2024 - 16:46- Asayiş Güncelleme:
Otogarda cinayet! Çay ocağında tabancayla vuruldu!
Gölcük ilçesinde, Osman Ç. otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'yi(61) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Muzaffer Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan Osman Ç. polis tarafından yakalandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.