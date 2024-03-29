29 Mar 2024 - 16:46- Asayiş G:

Otogarda cinayet! Çay ocağında tabancayla vuruldu!

Gölcük ilçesinde, Osman Ç. otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'yi(61) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Muzaffer Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan Osman Ç. polis tarafından yakalandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Otogarda cinayet! Çay ocağında tabancayla vuruldu! mask
Otogarda cinayet! Çay ocağında tabancayla vuruldu!
Otogarda cinayet! Çay ocağında tabancayla vuruldu!
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Gölcük Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'ye tabanca ile ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ece, ağır yaralandı. Osman Ç. ise kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Ece sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ece, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Osman Ç. ise polisin çalışması sonucu Başiskele ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Otogarda cinayet! Çay ocağında tabancayla vuruldu!
Otogarda cinayet! Çay ocağında tabancayla vuruldu!
# Başiskele, sağlık

29 Mar 2024 - 16:46 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL