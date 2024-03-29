Fatih Erbakan'dan AKP'ye: "O zaman DEM Parti de size kazandırmak için seçimlere girdi"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya’daki programının ardından Konya’ya geldi. Erbakan, burada Hükümet Meydanı’nda, partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.
Partililere seslenen Erbakan, Türkiye genelinde parti üye sayılarının arttığını ve iktidara yürüdüklerini söyledi. İstanbul seçimleriyle ilgili de konuşan Fatih Erbakan “İşi, gücü, iftira ve algı operasyonu olan troller diyorlar ‘Yeniden Refah Partisi İstanbul'da adayını çeksin.’ Nedenmiş? ' CHP'ye kazandırıyor.' Ya böyle bir mantık olur mu, Allah aşkına? O zaman, sizin bu mantığınızda Kandil'le iş birliği yapan DEM Parti de İstanbul'da size kazandırmak için seçimlere girdi. Böyle mantık mı olur? O zaman siz de DEM Parti ile Kandil ile iş birliği mi yapmış oluyorsunuz? Milli görüş hiçbir zaman birisine kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmez. Biz Sultan Fatih'in emaneti İstanbul'u, rantçı belediyecilikten de heykelci belediyecilikten de kurtaralım, koruyalım, ahlaklı belediyecilikte, Milli Görüş belediyeciliğiyle buluşturalım diye seçime giriyoruz. Kimse kazansız veya kaybetsin diye değil. İnşallah Allah'ın izniyle 1994’te SHP'den Refah Partisi'yle aldık. 2024’te CHP’den Yeniden Refah Partisiyle alacağız inşallah" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya’daki programının ardından Konya’ya geldi. Erbakan, burada Hükümet Meydanı’nda, partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.
Partililere seslenen Erbakan, Türkiye genelinde parti üye sayılarının arttığını ve iktidara yürüdüklerini söyledi. İstanbul seçimleriyle ilgili de konuşan Fatih Erbakan “İşi, gücü, iftira ve algı operasyonu olan troller diyorlar ‘Yeniden Refah Partisi İstanbul'da adayını çeksin.’ Nedenmiş? 'CHP'ye kazandırıyor.' Ya böyle bir mantık olur mu, Allah aşkına? O zaman, sizin bu mantığınızda Kandil'le iş birliği yapan DEM Parti de İstanbul'da size kazandırmak için seçimlere girdi. Böyle mantık mı olur? O zaman siz de DEM Parti ile Kandil ile iş birliği mi yapmış oluyorsunuz? Milli görüş hiçbir zaman birisine kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmez. Biz Sultan Fatih'in emaneti İstanbul'u, rantçı belediyecilikten de heykelci belediyecilikten de kurtaralım, koruyalım, ahlaklı belediyecilikte, Milli Görüş belediyeciliğiyle buluşturalım diye seçime giriyoruz. Kimse kazansız veya kaybetsin diye değil. İnşallah Allah'ın izniyle 1994’te SHP'den Refah Partisi'yle aldık. 2024’te CHP’den Yeniden Refah Partisiyle alacağız inşallah" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kullar Ali - Siyonist işbirlikçilerin rahatsızlığı çok normal..Bastır ERKAN gidiyorlar ve gidecekler.
İzmitli - Büyük şehir adayınızın Telaviv den selam göndermeleri hakkında bilgisi var mı acaba ne işi var mış İsrail de televav limanın da ne işi var mış bir gazeteci sormaz mı Aydal a Fatih bey kimlerle yol yürüyor hani Milli görüş bir sosrsanıza sayın gazeteciler
Vatandaş - O zaman başka sayın erbakan onların işine geldiğinde onlarla iş birliği yapanlar iyi ama yapmazsan düşmansın
Sade Vatandaş - Anlaşabilselerdi onlarla da ittifak yaparlardı !
Sade Vatandaş - İktidar öyle bir gidiş gidecek ki, şu andaki taraftarları bile arkalarından teneke çalacak diyorum!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.