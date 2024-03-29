29 Mar 2024 - 17:50- Gündem G:

Erdoğan prompter cihazının azizliğine uğradı

Erdoğan, İstanbul'daki ilçe mitinglerine prompter arızasıyla başladı. AKP Genel Başkanı, Sultanbeyli mitinginde prompter bir süreliğine çalışmayınca duraksadı, ardından katılımcılara video izlettirildi. Erdoğan yanına gelen görevliye de tepki gösterdi.

Erdoğan prompter cihazının azizliğine uğradı mask
Erdoğan prompter cihazının azizliğine uğradı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime iki gün kala İstanbul'daki ilçe mitingleriyle Murat Kurum'a destek arıyor. 

Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki mitingde prompter cihazının azizliğine uğradı. Emeklilerden bahsederken Erdoğan, prompter cihazı bir süre çalışmayınca duraksadı.

"REZİL EDİYORSUNUZ" 

Önce kürsüdeki notlarına bakan Erdoğan'ın yanına bir görevlinin gelmesinin ardından seçmene bir video izlettirildi. Erdoğan'ın bu sırada yanına gelen kişiye "Rezil ediyorsunuz ya" dediği duyuldu.

Kaynak: SÖZCÜ
# AKP, ilçe, Recep Tayyip Erdoğan

29 Mar 2024 - 17:50 - Gündem

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Yorumlar

(7)
07

Sütçü İmam - YİNE SAĞA SOLA KÜFÜR HAKARET ETTİ LAFLARI KARIŞTIRDI DURDU

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 09:55
06

ramco - okumadan konuşamıyor.çünkü bir dediği bir deiğini tutmuyor.emekli ol reis sonun ecevit gibi olmasın

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Mart 09:39
05

Eroldemirbek - EVET DEDİĞİ GİBİ PROMPTERDEN OKUYAMAYINCA REZİL OLDUĞU GÖRÜŞÜNE KATILIYORUM.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Mart 02:06
04

Kocaelisporlu - Tayyip düşmanları 20 senedir busefer tamam diyonuz 1 nisandada hüsrana ugrayacaksiniz az kaldı bu sefer sessiz ve derinden seçim bitince CHP kaç parça olur bilmem

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 30 Mart 01:04
03

42 Meram - @Ger 14 01 nolu yoruma cevabı: senin rezilliğini İTrailli şerefsiz katil netanyahu bile öğrenmiş

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 29 Mart 23:52
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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