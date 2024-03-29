Erdoğan prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime iki gün kala İstanbul'daki ilçe mitingleriyle Murat Kurum'a destek arıyor.
Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki mitingde prompter cihazının azizliğine uğradı. Emeklilerden bahsederken Erdoğan, prompter cihazı bir süre çalışmayınca duraksadı.
"REZİL EDİYORSUNUZ"
Önce kürsüdeki notlarına bakan Erdoğan'ın yanına bir görevlinin gelmesinin ardından seçmene bir video izlettirildi. Erdoğan'ın bu sırada yanına gelen kişiye "Rezil ediyorsunuz ya" dediği duyuldu.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Sütçü İmam - YİNE SAĞA SOLA KÜFÜR HAKARET ETTİ LAFLARI KARIŞTIRDI DURDU
ramco - okumadan konuşamıyor.çünkü bir dediği bir deiğini tutmuyor.emekli ol reis sonun ecevit gibi olmasın
Eroldemirbek - EVET DEDİĞİ GİBİ PROMPTERDEN OKUYAMAYINCA REZİL OLDUĞU GÖRÜŞÜNE KATILIYORUM.
Kocaelisporlu - Tayyip düşmanları 20 senedir busefer tamam diyonuz 1 nisandada hüsrana ugrayacaksiniz az kaldı bu sefer sessiz ve derinden seçim bitince CHP kaç parça olur bilmem
Kadir41 - Biz çoktan rezil olduk
Ger 14 - AZ KALDİ GORECEN REZİLLİGİ.!!!!
42 Meram - senin rezilliğini İTrailli şerefsiz katil netanyahu bile öğrenmiş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.