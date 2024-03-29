Erdoğan prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime iki gün kala İstanbul'daki ilçe mitingleriyle Murat Kurum'a destek arıyor.

Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki mitingde prompter cihazının azizliğine uğradı. Emeklilerden bahsederken Erdoğan, prompter cihazı bir süre çalışmayınca duraksadı.

"REZİL EDİYORSUNUZ"

Önce kürsüdeki notlarına bakan Erdoğan'ın yanına bir görevlinin gelmesinin ardından seçmene bir video izlettirildi. Erdoğan'ın bu sırada yanına gelen kişiye "Rezil ediyorsunuz ya" dediği duyuldu.

Kaynak: SÖZCÜ