“HALKIN MALINI HALKA TANITACAĞIZ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 5 yıllık mücadelesi ile araç kiralama devri bitti ve 220’den fazla hizmet aracı İzmit halkına kazandırıldı. İzmit Belediyesi, bugün dev filonun tanıtım programını gerçekleştirecekti fakat izin verilmedi. Başkan Hürriyet konuyla ilgili olarak Alikahya Hizmet Binası önünde konuşlandırılan hizmet araçlarının yanında kamuoyunu bilgilendirdi.

“ BÜYÜK BİR SOYGUNU BİTİRDİK”

Başkan Hürriyet, “5 yıldır bütün araçlarımızı, kamyon ve iş makinalarımızı satın alabilmek için mücadele ediyorduk. 5 yılın sonunda 220’den fazla iş makinası ve kamyonu satın almayı başardık. Büyük bir rantı ve soygunu bitirdik. Büyük bir israfı bitirdik. Bundan sonra tamamen kendi öz gücümüzle tamamen siyah plakalı araçlarımızla hizmet vereceğiz. Son araçlarımız da geldi. 7 tane fazladan temizlik kamyonu aldık.

“RANT DEVRİ BİTTİ”

Bugün saat 15.00’te Yahya Kaptan Pazar Alanında dev araç filomuzun tanıtımını yapacaktık. Çünkü bu İzmit halkına kazandırdığımız en önemli işlerden bir tanesi. 55 milyona satın alabileceğimiz araçlar için her ne kadar bize 350 milyon lira harcatmış olsalar da ayda krediye 10 milyon kredi ödüyoruz. Eğer kiralamaya devam etseydik ayda en az 45-50 milyon kira ödeyecektik. Dolayısıyla büyük bir rantı bitirmiş olduk.

“HER İLÇE BELEDİYESİNE NASİP OLACAK BİR İŞ DEĞİL”

Kredimiz 2 yıl sonra bitecek ve araçlar tamamen İzmit Belediyesinin öz malı haline gelecek. Dolayısıyla sonrasında en az 10-15 yıl bu araçlar kullanılacak. Çok ciddi bir tasarruftan bahsediyoruz. Dev bir araç filosu kurmak her ilçe belediyesine nasip olacak bir iş değil. Bunun için gerçekten çok emek harcadık. 5 yıldır çok mücadele ettik. Mecliste çok ciddi sıkıntılar yaşadık ama başardık.

“TANITIM PROGRAMIMIZA İZİN VERİLMEDİ”

Dün gelen araçlarımızla filoyu tamamen tamamladık. Bugün de tanıtımını yapacaktık. Önce araçlarımız kentin dört bir köşesinde güzel bir konvoy yapacaklardı. Fakat ne yazık ki bize ulaşan karar neticesinde izin verilmedi. İzin çıkmamasından dolayı biz de tanıtım törenimizi iptal etmek zorunda kaldık. Birçok siyasi çalışmada tramvaylar bile bedava yapılıyor. Fakat bize bu tanıtımı iptal ettirme sebepleri de siyah plakalarla herhangi bir etkinlik veya miting yapılamazmış. Biz sadece araçların tanıtımını yapacaktık. Bu siyasi bir çalışma da değildi. Kentin sonuçta kendi araçları. En nihayetinde biz belediyeyiz ve belediye olarak bir hizmetimizi tanıtmak üzere bir çalışma yapacaktık. Yine de kimseyle tartışmak istemiyoruz.

“SEÇİMDEN SONRA YAPACAĞIZ”

220 aracın bir kısmı şu an burada. Bazı kamyon ve iş makinalarımız buradalar. Şimdi hepsi sahaya çıkacak. İzmit Belediyesinin siyah plakalı hizmet araçları bütün kentimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu tasarruf hamlesi, israfı bitiren ve hizmeti getiren çalışmamız için tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle Pazar akşamından sonra tekrar bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Seçimden sonra bütün halkımızın coşkulu katılımıyla araçlarımla güzel bir konvoy eşliğinde kentte dolaştıracağız.

“HALKIN MALINI HALKA TANITACAĞIZ”

Halkın malını halka tanıtmak için seçimden sonra halkımızla birlikte çok güzel bir tören yapacağız. Şimdiden bütün halkımızı seçim sonrasında yapacağımız törenimize bekliyoruz. Sevgili İzmitliler, bu araçlar sizin. Araçlarınız hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah kentimizin hizmetlerini arttırmakta bizlere güç katsın. Yeni dönemde bu hizmet anlayışımızı devam ettireceğiz. İsraf asla olmayacak. Birçok israf kalemini bitirdik, birçok rantı engelledik. Yeni dönemde hizmet araçlarımızı daha da arttıracağız.

“GÜCÜMÜZÜ ARTTIRACAĞIZ”

Kırsal bölgelere, mahalle aralarına kendi öz gücümüzle daha fazla girmeye başladık. Esendal Sokağı 7 günde yeniledik. Kendi öz gücümüzle kendi makinalarımızla ve kendi personelimizle yeniledik. ihale yapılsa hem daha pahalı hem de daha uzun sürüyor. Şimdi kendi öz gücümüzle çok daha hızlı yapabilecek duruma geldik. Yeni dönemde gücümüzü arttıracağız. Araçların üzerine de özellikle, ‘Bu araç kiralık değil İzmit halkınındır’ yazdırdık. Kendi araçlarımızla verdiğimiz hizmetler kentimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.