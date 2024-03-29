31 Mart Yerel seçimlerine çok az bir zaman kala, gece gündüz demeden tüm Çayırovalılarla bir araya gelen ve sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den ‘ Büyük Çayırova Yürüyüşü’ne davet var. Yoğun bir tempoda sürdürdüğü seçim çalışmalarına 30 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da gerçekleşecek Büyük Çayırova Yürüyüşü’yle nokta koyacak olan Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, tüm Çayırovalı hemşehrilerini bu coşku dolu yürüyüşe davet etti.

FATİH CADDESİ BOYUNCA

Fatih Caddesi’ndeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Üst Açık Otoparkı’nda bir araya gelecek olan Cumhur İttifakı heyeti, büyük bir coşku ve enerjiyle Fatih Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirecek. 30 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da yapılacak Büyük Çayırova Yürüyüşü’ne katılımın yoğun olması bekleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Haydi Çayırova, Büyük Çayırova Yürüyüşü’ne. Yarın (30 Mart Cumartesi) saat 15:30'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi üst açık otoparkında buluşuyoruz. Fatih Caddesi boyunca devam edecek Büyük Çayırova Yürüyüşü’ne tüm halkımız davetlidir” dedi.