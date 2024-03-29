Ömeroğlu, Dilovası’nda gönüllere girdi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, önceki gün çalışmalarını esnaf ziyaretleri ve semt pazarı esnaflarını dolaşarak sürdürdü. Ziyaretlerde vatandaşlara karanfil dağıtan Ömeroğlu ve beraberindekiler destek istedi. Seçim öncesi son turlarını yapan Ömeroğlu, ziyaretlerinde vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinleyerek sürdürürken, seçim beyannamesinde yer alan projelerini de anlatmaya çalıştı. Esnaf ve semt pazarı ziyaretlerine Ömeroğlu’na İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, meclis üyesi adayları eşlik etti.

SOKAKLAR 31 MART’I MÜJDELİYOR

Yaklaşık 1,5 aydır sürdürdüğü seçim çalışmalarında vatandaşlardan büyük bir teveccüh gördüğünü ifade eden Ömeroğlu, sahadaki coşkunun 31 Mart’ta zaferi müjdelediğini ifade ederek “AK kadrolar olarak her daim vatandaşlarımızın arasındayız. 31 Mart’ta Dilovamız ve ülkemiz için önemli bir seçim süreci daha yaşanacak. İnşallah Türkiye Yüzyılına yakışır bir seçim süreci yaşayarak ülkemiz ve Dilovamız emin adımlarla yoluna devam edecektir. 1,5 aydır sokak sokak, ev ev geziyoruz. Sokaklarda, sahada vatandaşlarımızda gördüğümüz coşku ve teveccüh bize 31 Mart’ta yeni bir zaferi daha müjdeliyor.” dedi.