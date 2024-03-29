Mahfi Eğilmez: "Çok sert düşecek"

Açıklanan son faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik yaşanırken, ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'in borsa ve konut piyasalarındaki gelişmelerle ilgili yazısı yeniden dikkat çekti. Ünlü ekonomist, kişisel blogunda yayınladığı yazıda yatırımcıları ilgilendiren önemli noktalara değindi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri sürpriz bir şekilde 500 baz puan artırmasının ardından ekonomist Mahfi Eğilmez, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu artışın doğru bir hamle olduğunu belirtti.

Eğilmez, "Merkez Bankası'nın yükselmeye devam eden enflasyonu durdurabilmek için faizi arttırması doğru bir yaklaşımdır. Ne var ki maliye politikası gevşek kaldığı ve yapısal reformlara girişilmediği sürece faiz arttırımının etkisi sınırlı kalacaktır" dedi.

ÇÖKÜŞ YAŞANACAK

Borsa ve konut sektöründeki gelecek projeksiyonlarını ele alan Eğilmez, "Faiz oranları enflasyon seviyesine yükseldiğinde, borsadaki hisse senetleri ve gayrimenkul fiyatları, önceki rekorlarını koruyamayabilir ve hatta çöküş yaşayabilir" diyerek milyonlarca yatırımcıya uyarılarda bulundu.

Mahfi Eğilmez, kaleme aldığı yazısında ayrıca şunları söyledi:

Bu zorlama ekonomi politikası şimdilik tüketim ağırlıklı büyümeye ve istihdama destek oluyor gibi görünse de başta gayrimenkul ve borsa olmak üzere çeşitli alanlarda balonlar oluşmasına yol açıyor.

Böyle bir ortamda ‘borsa rekorlara doymuyor, demek ki ekonomi iyi gidiyor’ demek gerçekçi değil. Günü gelip de faiz enflasyon düzeyine çıkarılmak zorunda kalınınca o rekorlara doymayan borsadaki hisse değerleri ve gayrimenkul fiyatları bu kez çöküşlere doymaz hale gelecek.

FAİZ KARARI YÜZDE 45'TEN YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz perşembe günü, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde piyasaların büyük bir merakla beklediği faiz kararını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıkladı.

PPK'nın aldığı karara göre, Mart ayı politika faizi yeniden %50 seviyesine yükseltildi.

Merkez Bankası, faiz artırımlarına Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül, Ekim ve Kasım'da 500'er, Aralık ve Ocak'ta ise 250 baz puanlık artışlarla devam etmişti. Ancak, ardışık 8 toplantıda faiz artışına giden Merkez Bankası, Şubat ayında faiz oranını sabit tutmuştu.

TÜİK VE ENAG ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 67.07 artış gösterirken, aylık bazda ise yüzde 4.53 artış kaydetti. Diğer yandan,

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4.32 artış gösterdi.

Kaynak: YENİÇAĞ