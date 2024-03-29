CHP İzmit'te tüm gücüyle sahada!

Cumhuriyetin 100. yılında ekonomik krizle boğuşan Türkiye tarihi 31 Mart yerel seçimlerine sayılı saatler kaldı. Seçim yasaklarının başlamasına 1 gün kala CHP İzmit tüm örgütüyle İzmit Sokaklarında Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediye Meclisi için seçim çalışması başlattı. Vatandaşlara vaatleri anlatan örgüt seçmenden oy sözü aldı.
İLÇENİN HER NOKTASINDA!
Örgütün gençlik kolları, meclis üyesi adayları, geçmişte CHP'de görev almış isimler ve İzmit İlçe Başkanı ile İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet ilçenin her noktasında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
GEÇMİŞ BAŞKANLAR DA SAHADA
Vatandaşlarla sohbet eden CHP'liler adeta sıkmadık el bırakmadı. Vatandaşların taleplerini dinleyen örgüt üyelerine milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler eski milletvekili Hikmet Erenkaya partide geçmişte görev almış Metin Alan, Hakan Çakar, Ömer Hazer, Alparslan Seymen, Fikret Toker gibi geçmişte İzmit'te ve Kocaeli'de görev almış önemli isimler gibi ilçe eski başkanları, ilçe eski gençlik kolları başkanları eşlik ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Şirintepeli - Para kulelerinde bakın bakalım ne olmuş
Imk - Son pragrafta isimleri gecen zat-i muhteremler.eksik olsun.biz böyle iyiyiz.aman.golge etmeyin yeter.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.