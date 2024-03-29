Kia Elektrikli Araç Test Sürüş Günleri

Kia’nın elektrikli araçları Niro, EV6 ve EV9 araçlarını test etme imkanı bulan müşteriler plazaya akın etti.
Özellikle “Dünyada Yılın Otomobili” ve “Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili” ödüllerini alan EV9 kullanıcılardan tam not aldı.
Cumartesi ve pazar günleri de devam edecek test sürüşleri için randevu almanızı öneririz.
Kia Efsane Otomotiv
0262-3250541
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.