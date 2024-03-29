Kia Elektrikli Araç Test Sürüş Günleri

Kia’nın elektrikli araçları Niro, EV6 ve EV9 araçlarını test etme imkanı bulan müşteriler plazaya akın etti.

Özellikle “Dünyada Yılın Otomobili” ve “Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili” ödüllerini alan EV9 kullanıcılardan tam not aldı.

Cumartesi ve pazar günleri de devam edecek test sürüşleri için randevu almanızı öneririz.

Kia Efsane Otomotiv

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