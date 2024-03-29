29 Mar 2024 - 19:04- Gündem G:

Kia Elektrikli Araç Test Sürüş Günleri

Kia bayii Efsane Otomotiv Plazasında düzenlenen test sürüş günleri yoğun ilgi görüyor.

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Kia Elektrikli Araç Test Sürüş Günleri
Kia Elektrikli Araç Test Sürüş Günleri
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Kia’nın elektrikli araçları Niro, EV6 ve EV9 araçlarını test etme imkanı bulan müşteriler plazaya akın etti.

Özellikle “Dünyada Yılın Otomobili” ve “Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili” ödüllerini alan EV9 kullanıcılardan tam not aldı.

Cumartesi ve pazar günleri de devam edecek test sürüşleri için randevu almanızı öneririz.

Kia Efsane Otomotiv 
0262-3250541

Kia Elektrikli Araç Test Sürüş Günleri

29 Mar 2024 - 19:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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