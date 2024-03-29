Emekli promosyonunda hangi banka ne kadar veriyor. İşte yeni liste

Emeklilerin dikkatine... Kamu bankalarının ardından özel bankalar da promosyonları güncelliyor. Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yapılacağını açıklaması sonrası özel bankalar da promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalarda 17 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatları ortaya çıktı. Peki, emekli banka promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvurular sürüyor. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank emekliler için 3-5 bin lira arasında promosyon öderken, Erdoğan bu yılki promosyon miktarının aylığa göre 8 ile 12 bin lira arasına çıkarıldığını açıklamıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

Protokol imzalanan bankalar şunlar:

"Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Denizbank A.Ş, Fibabanka A.Ş, ING Bank A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Odea Bank A.Ş, QNB Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Turkish Bank A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş."

Banka promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası'ndan emeklileri Emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ- Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

MAAŞ ARALIĞI VE PROMOSYON

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. Ödemeler dünden itibaren başladı.

Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıyanlara 12 Bin TL promosyon ödenecek.

PROMOSYON TUTARLARI ŞÖYLE

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyona ek 2.500 TL chip- para ile birlikte Toplamda 17.500 TL ödül fırsatı...

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecek.

PROMOSYON TUTARI

9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 15 Bin TL'ye varan nakit promosyon

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 5.500 TL;

10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL;

20.000 TL’ nin üzerindeyse 13.000 TL

13-ING emekli promosyonu

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon!

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 12.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Bazı bankalar ise yeni promosyon miktarlarını henüz açıklamadı.

Kaynak: YENİÇAĞ