"Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar aldık"

Bakan Şimşek, Türkiye'nin uluslararası finansman kuruluşlarından elde ettiği desteklerle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın deprem bölgesi için 1,5 milyar euroluk finansman paketi kapsamında 500 milyon euroluk desteğe yönelik mutabakat zaptının imzalandığını hatırlattı.
Ayrıca, Dünya Bankası ile yapılan işbirliği kapsamında 3 ayrı projenin finansmanı için 1,5 milyar dolar temin edildiğini açıkladı. Bu projeler arasında enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi gibi hedefler bulunuyor.
Şimşek'in verdiği bilgilere göre, TKYB ve TSKB tarafından yürütülecek olan "Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi"ne yaklaşık 697 milyon dolar kaynak sağlanacak.
Bu projeyle şirketlerin güneş panelleri ve batarya yoluyla elektrik depolama sistemlerine yönelik yatırımları desteklenecek. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek olan "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi" için yaklaşık 400 milyon dolarlık kredi sağlanacak. Bu projeyle, yeşil geçişten olumsuz etkilenebilecek sektörlere destek sağlanması hedefleniyor. Son olarak, TKYB tarafından yürütülecek "Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi" için yaklaşık 416,7 milyon dolarlık kredi sağlanacağı belirtildi.
Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomi yol haritasına olan güvenin devam ettiğini ve bu nedenle dış kaynak akışının hızla sürdüğünü vurguladı. Geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'ye sağlanan dış kaynak miktarının 8,8 milyar dolara ulaştığını da hatırlattı.
Bu gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik büyümesini desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için uluslararası finansmanı etkin bir şekilde kullandığını gösteriyor.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
ramco - daha önce hani çerez parasıydı.ne oldu şimşek niye döndün şimdi seviniyorsun?
Farklı Bakış - IMF den alsaydınız da harcarken nerede kullanacağınızı görseydik. Dünya bankasından alınınca itibardan tasarruf edilmeze,yandaşlara kredi olarak harcayacaksiniz.
Nereden Nereye - Vay be !
"IMF Bizden 5 milyar dolar belki de AVRO borç istedi. Arkadaşlarıma ;
Dedim ki , Verin.
Sonra baktılar ki bu çılgın Türklerin sağı solu belli olmaz.
Almaktan vazgeçtiler
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.