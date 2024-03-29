İzmit Belediyesi, Arızlı Yaşam Merkezi’nin kapılarını açıyor

İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanında hizmetlerini arttırmaya ve vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi, Arızlı Mahallesi’nde atıl durumdaki hizmet binasını yenileyerek bölgeye kazandırdı. Bölge halkının sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak Arızlı Yaşam Merkezi, 30 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da bölge halkının katılımıyla gerçekleşecek.
BÖLGE HALKININ TALEPLERİ İLE ŞEKİLLENDİ
Bölge halkının talepleri doğrultusunda şekillenen Arızlı Yaşam Merkezi’nde özellikle kadınların faydalanabileceği İZMEK kursları yer alacak. Çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için etkinlik alanlarının yer aldığı Arızlı Yaşam Merkezi bölgeye değer katacak.
SOSYAL VE CAZİP BİR ALAN
Daha önce okul binası olan ve atıl durumdaki bina İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje ve Uygulama Birimi tarafından ihalesi yapılarak yapımı tamamlandı. Arızlı Mahallesi Hizmet Binasında muhtarlık ofisi (50,00 m2), çok amaçlı salon (80,00 m2), soyunma odaları (40,00 m2) gibi mekanlar oluşturuldu. Ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında sert zeminler, pergolalı oturma alanları, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturularak daha sosyal ve cazip bir alan haline getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sizi Izliyoruz - Göz boyamaya devam et olan şeyi ben yaptım de ulan milleti nasıl saf yerine koyuyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.