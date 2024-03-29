İzmit Belediyesi, Arızlı Yaşam Merkezi’nin kapılarını açıyor

İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanında hizmetlerini arttırmaya ve vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi, Arızlı Mahallesi’nde atıl durumdaki hizmet binasını yenileyerek bölgeye kazandırdı. Bölge halkının sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak Arızlı Yaşam Merkezi, 30 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da bölge halkının katılımıyla gerçekleşecek.

BÖLGE HALKININ TALEPLERİ İLE ŞEKİLLENDİ

Bölge halkının talepleri doğrultusunda şekillenen Arızlı Yaşam Merkezi’nde özellikle kadınların faydalanabileceği İZMEK kursları yer alacak. Çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için etkinlik alanlarının yer aldığı Arızlı Yaşam Merkezi bölgeye değer katacak.

SOSYAL VE CAZİP BİR ALAN

Daha önce okul binası olan ve atıl durumdaki bina İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje ve Uygulama Birimi tarafından ihalesi yapılarak yapımı tamamlandı. Arızlı Mahallesi Hizmet Binasında muhtarlık ofisi (50,00 m2), çok amaçlı salon (80,00 m2), soyunma odaları (40,00 m2) gibi mekanlar oluşturuldu. Ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında sert zeminler, pergolalı oturma alanları, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar oluşturularak daha sosyal ve cazip bir alan haline getirildi.