Lamborghini, logosunu güncelledi

Yeni modeller, güncel logoyu kullanacak.

Geçtiğimiz birkaç yılda marka logosunda köklü değişikliklere giden Peugeot gibi üreticilerin aksine Volkswagen gibi markaların, ana hatları koruyan daha minimalist tasarımlara geçiş yaptığını görmüştük. Yayınlanan yeni tasarımlara göre Volkswagen bünyesinde bulunan Lamborghini de aynı yolu izliyor.

"Lamborghini" yazı karakteri artık eskisinden biraz daha geniş fakat siyah ve beyaz, ana renkler olmaya devam ediyor. Sarı ve yeni bir altın tonu ise vurgu renkleri olarak kullanılıyor. İlginç bir şekilde, İtalyan otomobil üreticisi efsanevi boğayı, etrafındaki kalkan olmadan da kullanmayı planlıyor, ancak bu sadece web sitesinde, sosyal medyada vb. olacak.

Yeni renklerin logoya "minimal ama cesur" bir görünüm kazandırdığı söyleniyor. Bentley, Ducati ve Italdesign ile birlikte teknik olarak Audi Grubu'nun bir parçası olan Lamborghini, yeni logo tasarımlarını dijital ortamlara daha uygun şekilde planladıklarını söylüyor.

Yeni logolar, sadece Huracan'ın halefinde ve PHEV Urus'ta değil, aynı zamanda amiral gemisi modeli Revuelto'da da kullanılacak gibi görünüyor. Dördüncü bir modelin, markanın ilk EV'si olarak 2028'de gelmesi planlanıyor ve bu model, geçen yıl sergilenen Lanzador konsepti temelinde geliştirilecek. Bu 2+2 grand tourer'ı bir yıl sonra tam elektrikli ikinci nesil Urus takip edecek.

Lamborghini, ilk kez 2023 yılında 10.000 adedi aşarak 10.112 araç sattı. Bu şekilde bakarsak üretici, her zamankinden daha iyi durumda. Huracan ve mevcut Urus, üretimin sonuna kadar yeni sipariş almıyor ve Revuelto için yeni siparişler en erken 2026 yılında teslim edilecek.