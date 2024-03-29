29 Mar 2024 - 21:20- Asayiş G:

Eczacı İbrahim İhsan Kandemir hayatını kaybetti

Kandemir Eczanesi'nin sahibi İbrahim İhsan Kandemir hayatını kaybetti

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Eczacı İbrahim İhsan Kandemir hayatını kaybetti mask
Eczacı İbrahim İhsan Kandemir hayatını kaybetti
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Kocaeli Devlet Hastanesi sokakta yıllardır eczacılık yapan İbrahim İhsan Kandemir bir süredir tedavi gördüğü Gölcük Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

İbrahim İhsan Kandemir’in cenazesi yarın (30.03. 2024 Cumartesi) öğle namazına müteakip  İzmit Körfez Mahallesi Merkez Camii'nden kaldırılacak.
# 2024

29 Mar 2024 - 21:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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