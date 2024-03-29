A101 YAT, KAT NE VARSA SATTI, BU KEZ ONU DA SATIYOR!

Son zamanlarda elektronik ürünlerin talebinin artmasıyla birlikte, Türkiye'nin önde gelen market zincirleri de bu trende ayak uydurarak çeşitli akıllı telefonları satışa sunuyor. A101, müşteri çekme stratejisi doğrultusunda neredeyse her hafta farklı akıllı telefon modellerini raflarına taşıyor. Bu hafta ise iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy Z Fold 3 gibi dikkat çeken modelleri müşterilere sunuyor.

A101 28 MART KATALOĞUNDA YER ALAN TELEFONLAR

A101 tarafından 28 Mart kataloğunda paylaşılan bilgilere göre, iPhone 14 Plus 512 GB modeli 59 bin 999 TL'lik bir fiyat etiketiyle satılıyor. Bu telefon, güçlü A15 Bionic işlemcisiyle donatılmış olup, 6.7 inç Super Retina XDR OLED ekran ve 4323 mAh'lik bir bataryaya sahip. Ayrıca 12 Megapiksel özçekim kamerasıyla ön plana çıkıyor.

Diğer bir seçenek ise 2021 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 3. Bu model, 32 bin 499 TL fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelen telefon, 7.6 inç ve 6.2 inç boyutlarında iki Dynamic AMOLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisiyle güçlendirilen cihaz, üstün kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor.

A101'nin akıllı telefon serisinde yer alan bir diğer model ise Samsung Galaxy A04. Bu model, 2022 yılında piyasaya sürüldü ve 5 bin 699 TL'lik bir fiyatla satışa sunuluyor. Samsung Galaxy A04, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olup, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.