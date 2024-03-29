29 Mar 2024 - 22:56- Asayiş G:

Nurettin Şenemre entübe edildi

Kocaeli'de gazete sahibi olan Nurettin Şenemre dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Nurettin Şenemre entübe edildi mask

Gazeteci Nurettin Şenemre dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. Evinde fenalaşan Nurettin Şenemre, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine oradan da İzmit Şehir Hastanesine sevk edildi.

Şenemre, İzmit Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alındı Şenemre yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Entübe edilen Şenemre'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
# sağlık

29 Mar 2024 - 22:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL