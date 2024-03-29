Nurettin Şenemre entübe edildi

Gazeteci Nurettin Şenemre dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. Evinde fenalaşan Nurettin Şenemre, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine oradan da İzmit Şehir Hastanesine sevk edildi.
Şenemre, İzmit Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alındı Şenemre yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Entübe edilen Şenemre'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.