Derince Belediyesi’nin, Kent Meydanı’nda düzenlediği Büyük İftar Buluşması’na katılım sağlayan binlerce Derinceli, kurulan gönül sofralarını paylaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde yaklaşık beş bin kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar programına Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, başkan yardımcıları, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftarda selamlama konuşması yapan Başkan Aygün ve Başkan Adayı Şirin vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Kurulan iftar sofralarına yoğun ilgi gösteren Derinceliler, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan akşam ezanı ile beraber oruçlarını açmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı.
29 Mar 2024 - 23:14- Gündem Güncelleme:
Derinceliler iftarda Meydan'a sığmadı
Derince Belediyesi’nin düzenlediği Büyük İftar Buluşması Kent Meydanı’nda gerçekleşirken iftara katılan yaklaşık beş bin kişi hep birlikte oruçlarını açmanın huzurunu yaşadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Mert Yilmaz - Belesciler her yerde
Derinceli41 - Oylar saadete. Cuma başkan derinceye yakışır
Derinceliler - Zeki Aygün son son baksın sertif Gökçe belediyenin kasasını soracak size merak etmeyin 60 evler İSU faciaları esnafa dükkan kapattıran ve tehtid eden Zeki Aygün’e gereken cevabı sandıkta verecek
Deri̇nce'li̇m - Ne huzurundan bahsediyorsunuz siz, katılanların yarısı yemek bile yiyemeden meydandan ayrıldı,organizasyon berbat, oruçlu yemek almayı bırak su bulup orucunu açtığına dua etti,evine aç gitti çok insan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.