Derinceliler iftarda Meydan'a sığmadı

Derince Belediyesi’nin, Kent Meydanı’nda düzenlediği Büyük İftar Buluşması’na katılım sağlayan binlerce Derinceli, kurulan gönül sofralarını paylaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde yaklaşık beş bin kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar programına Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, başkan yardımcıları, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftarda selamlama konuşması yapan Başkan Aygün ve Başkan Adayı Şirin vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Kurulan iftar sofralarına yoğun ilgi gösteren Derinceliler, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan akşam ezanı ile beraber oruçlarını açmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı.