30 Mar 2024 - 00:01- Gündem G:

Kocaeli'de hava az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de bugün (30.03.2024 Cumartesi) Az Bulutlu, sıcaklık 27 derece olarak tahmin ediliyor.

Kocaeli'de hava az bulutlu mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMARTESİ24.00 - 03.0016167729
CUMARTESİ03.00 - 06.00131384413
CUMARTESİ06.00 - 09.00171781416
CUMARTESİ09.00 - 12.00232350516
CUMARTESİ12.00 - 15.00272747417
CUMARTESİ15.00 - 18.00242466716
CUMARTESİ18.00 - 21.00212172315
CUMARTESİ21.00 - 24.00191979511

30 Mar 2024 - 00:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL