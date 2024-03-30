30 Mar 2024 - 00:01- Gündem

Kocaeli'de hava az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de bugün (30.03.2024 Cumartesi) Az Bulutlu, sıcaklık 27 derece olarak tahmin ediliyor.