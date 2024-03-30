AKP, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerden ne bekliyor?

Ancak 2023 seçimlerindeki ittifak ortağı Yeniden Refah Partisi artık AKP'nin rakibi. Yeniden Refah Partisi, bazı kritik yerlerde seçimi AKP'ye kaybettirebilir.
Muhalefet partileri ise Millet İttifakı'nın geçen yıl dağılmasıyla kendi güçleriyle seçim sınavında.
2019'da yapılan yerel seçimlerde Batı’da CHP adaylarına destek veren DEM Parti ise birkaç istisna hariç, ülke genelinde kendi adaylarıyla yarışıyor.
Peki yerel seçimler için son düzlüğü girildiğinde, siyasi partilerin beklentileri ve hedefleri neler?
AKP’nin kızılelması İstanbul
AKP, 2019’da CHP’ye kaptırdığı, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu metropol kentleri geri alma hesabı yapıyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle, kamuoyu araştırmalarına göre oyların CHP ile birbirine çok daha yakın göründüğü İstanbul’u yeniden kazanmak için bütün olanaklarını seferber etti.
2019'da iki kez seçim kaybedilen İstanbul’un geri alınması, birçok AKP yöneticisine göre seçim zaferinin en önemli göstergesi olacak.
O yüzden Erdoğan gittiği kentlerdeki yerel adaylarının yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a da destek istiyor.
İktidar partisi ayrıca, CHP’de olan Antalya, Adana, Eskişehir ve Hatay’da seçimleri kazanma konusunda da iddialı.
AKP başta İstanbul olmak üzere Pazar günkü yerel seçimlerden başarıyla çıkarsa;
- İktidarını perçinleyecek,
- Psikolojik üstünlüğünü sürdürecek,
- Başta anayasa değişikliği olmak üzere 4 yıllık seçimsiz dönemde siyasi ve ekonomik politikalarını yaşama geçirme konusunda elini daha da rahatlatmış olacak.
AKP ile 30 büyükşehir ve 29 ilde ortak aday çıkarma kararı alan MHP sadece iki büyükşehirde aday çıkardı.
MHP halen kendisinde olan Manisa’nın yanı sıra Mersin’i de kazanmayı hedefliyor.
Yeni CHP yönetimi ve İmamoğlu için kritik sınav
Yerel seçimler, Kasım ayında CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile ona destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kariyeri için kritik bir sınav niteliğinde.
CHP’nin başta İstanbul olmak üzere elindeki belediyeleri kaybetmesi halinde, ana muhalefet partisinde yeniden bir iç tartışma, olağanüstü kurultay sürecinin başlaması güçlü olasılık olarak görülüyor.
İstanbul’un kazanılması ise 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı hesabı yapan İmamoğlu’nun elinin güçlenmesi, aynı zamanda 2023 seçimlerinden yenilgiyle çıkan CHP seçmeni için yeniden umut olması anlamına geliyor.
Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimi rahat kazanacağını düşünen CHP yönetimi, halen3 olan ilçe sayısını 10’un üzerine çıkarma ve bazı projelerin yaşama geçirilmesine engel olduğunu savunduğu Belediye Meclisi'nde çoğunluğu sağlamayı hedefliyor.
AKP ile çekişmenin yaşandığı İstanbul’da da benzer bir hedef ortaya konmuş durumda.
CHP yönetimi 3metropol kent ve 2019’da kazandığı belediyeleri korumanın yanı sıra Balıkesir, Bursa ile Genel Başkan Özel’in memleketi Manisa’da seçimi kazanma hesabı yapıyor.
Hatay ve Antalya'da ise seçimin kaybedilebilmesi de olasılığı görülüyor.
DEM Parti, Batı'da da belediye başkanlığı kazanma peşinde
2019’da o zamanki adıyla Halkların Demokratik Partisi (HDP), sadece birinci olduğu illerde aday çıkarmış ve Batı’da ise CHP adaylarına destek vermişti.
Bu kez yerel seçimlerde Mersin ve İstanbul Esenyurt dışındaki yerlerde aday çıkaran DEM Parti, Batı’da Kürt nüfusun yoğun yaşadığı ilçelerde belediye başkanı çıkarmak istiyor.
Paretinin hedefi bu çerçevede, AKP’ye karşı kaybedilen Mersin ile İzmir, Aydın ve İstanbul’un bazı ilçelerinde belediye başkanı çıkarmak.
DEM Parti, İBB Meclisi'nde de grup kuracak çoğunluğa ulaşmak istiyor.
İYİ Parti’nin kritik seçimi: Büyükşehir ve il belediyesi
CHP’ye ittifak kapılarını kapatan İYİ Parti ise ilk kez bir seçime parti yetkililerinin sık sık kullandıkları ifadeyle “hür ve müstakil” olarak giriyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “kuyruk siyaseti” olarak nitelendirdiği CHP’ye ittifak kapısını kapatıp, seçimlere tek başına girme kararının tüm sorumluluğunu alacağını ve gereğini de yapacağını açıklamıştı.
Yerel seçimler İYİ Parti’nin devamlılığı ve iddiasını 2028 seçimlerinde de sürdürmesi açısından önemli görülüyor. ,
İYİ Parti’nin seçimlerde istediğini alamaması ise partide yönetim değişikliği, Akşener’in siyaseti bırakması ve dağılma sürecinin başlamasına yol açma olasılığı taşıyor.
2019’da il belediyesi kazanamayan ve kazandığı ilçe sayısı da 21’de kalan İYİ Parti’de, büyükşehir ve il belediyeleri ile birlikte bu sayının artması başarı ölçütü olarak görülüyor.
İYİ Parti’nin en iddialı olduğu Ordu. Partide Nevşehir, Niğde, Edirne ve Uşak da kazanma olasılığı yüksek görülen diğer iller.
Yeniden Refah, AKP’ye alternatif olabilecek mi?
Kaynak: BBC TÜRKÇE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mhrd - Siz Görmek istemesenizde Milli Görüşün Tek adresi Saadet Partisinin de bu seçimlerde yildizi parlayacak HAYDİ BİSMİLLAH
Eroldemirbek - chp nin bir şey istediği yok, akp mümkün mertebe az yıpranarak çıkmak istiyor , dem iki taraftanda bir şeyler kopartmaya bakıyor , iyi parti verdiği açıklar nedeni ile iktidarla kötü olmamaya çalışıyor , YRP ilk genel seçimde iktidar ortağı olmaya çalışıyor . ÖZET BU .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.