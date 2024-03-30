AKP, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerden ne bekliyor?

Yerel seçimler, Kasım ayında CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile ona destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kariyeri için kritik bir sınav niteliğinde.

CHP’nin başta İstanbul olmak üzere elindeki belediyeleri kaybetmesi halinde, ana muhalefet partisinde yeniden bir iç tartışma, olağanüstü kurultay sürecinin başlaması güçlü olasılık olarak görülüyor.

İstanbul’un kazanılması ise 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı hesabı yapan İmamoğlu’nun elinin güçlenmesi, aynı zamanda 2023 seçimlerinden yenilgiyle çıkan CHP seçmeni için yeniden umut olması anlamına geliyor.

Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimi rahat kazanacağını düşünen CHP yönetimi, halen3 olan ilçe sayısını 10’un üzerine çıkarma ve bazı projelerin yaşama geçirilmesine engel olduğunu savunduğu Belediye Meclisi'nde çoğunluğu sağlamayı hedefliyor.

AKP ile çekişmenin yaşandığı İstanbul’da da benzer bir hedef ortaya konmuş durumda.

CHP yönetimi 3metropol kent ve 2019’da kazandığı belediyeleri korumanın yanı sıra Balıkesir, Bursa ile Genel Başkan Özel’in memleketi Manisa’da seçimi kazanma hesabı yapıyor.

Hatay ve Antalya'da ise seçimin kaybedilebilmesi de olasılığı görülüyor.

DEM Parti, Batı'da da belediye başkanlığı kazanma peşinde

2019’da o zamanki adıyla Halkların Demokratik Partisi (HDP), sadece birinci olduğu illerde aday çıkarmış ve Batı’da ise CHP adaylarına destek vermişti.

Bu kez yerel seçimlerde Mersin ve İstanbul Esenyurt dışındaki yerlerde aday çıkaran DEM Parti, Batı’da Kürt nüfusun yoğun yaşadığı ilçelerde belediye başkanı çıkarmak istiyor.

Paretinin hedefi bu çerçevede, AKP’ye karşı kaybedilen Mersin ile İzmir, Aydın ve İstanbul’un bazı ilçelerinde belediye başkanı çıkarmak.

DEM Parti, İBB Meclisi'nde de grup kuracak çoğunluğa ulaşmak istiyor.

İYİ Parti’nin kritik seçimi: Büyükşehir ve il belediyesi

CHP’ye ittifak kapılarını kapatan İYİ Parti ise ilk kez bir seçime parti yetkililerinin sık sık kullandıkları ifadeyle “hür ve müstakil” olarak giriyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “kuyruk siyaseti” olarak nitelendirdiği CHP’ye ittifak kapısını kapatıp, seçimlere tek başına girme kararının tüm sorumluluğunu alacağını ve gereğini de yapacağını açıklamıştı.

Yerel seçimler İYİ Parti’nin devamlılığı ve iddiasını 2028 seçimlerinde de sürdürmesi açısından önemli görülüyor. ,

İYİ Parti’nin seçimlerde istediğini alamaması ise partide yönetim değişikliği, Akşener’in siyaseti bırakması ve dağılma sürecinin başlamasına yol açma olasılığı taşıyor.

2019’da il belediyesi kazanamayan ve kazandığı ilçe sayısı da 21’de kalan İYİ Parti’de, büyükşehir ve il belediyeleri ile birlikte bu sayının artması başarı ölçütü olarak görülüyor.

İYİ Parti’nin en iddialı olduğu Ordu. Partide Nevşehir, Niğde, Edirne ve Uşak da kazanma olasılığı yüksek görülen diğer iller.

Yeniden Refah, AKP’ye alternatif olabilecek mi?