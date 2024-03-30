Zafer Partisi ile Evde Bakım Hizmetleri yeniden tanımlanıyor: 

Zafer Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Av. Abdullah Serdar Önür yaptığı açıklamada,

"Bu bilinçle, Zafer Partisinin Gölcük Belediye Başkan Adayı Avukat Serdar Önür, “Evde Bakım Destek Ekibi” (EBDE) isimli bir projeyi hayata geçirmeyi öneriyor. Bu proje, özellikle yara bakımı olmak üzere, evde yatalak hastaların bakımına destek olmayı hedefliyor. Alanında uzman sağlık personeli ile donatılmış bu ekip, hastalarımızın evlerine giderek, onlara en uygun bakımı sağlayacak.

Projenin Ana Hedefleri:

• Yatalak hastaların ve ailelerinin yükünü hafifletmek,

• Hastaların yaşam kalitesini artırmak,

• Evde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak,

• Hastane ziyaretlerini azaltarak, enfeksiyon riskini minimize etmek.

Değerli Gölcük sakinleri, “Evde Bakım Destek Ekibi” (EBDE) projesiyle, evde bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın ve ailelerinin yanında olmayı amaçlıyoruz. Bu zor zamanlarda onlara destek olarak, toplum olarak birlikte daha güçlüyüz.

Hep birlikte, daha sağlıklı ve umut dolu bir Gölcük için çalışalım."