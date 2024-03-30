30 Mar 2024 - 00:50- Gündem G:

Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!

Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç TOGG'a güncelleme geldi ve yepyeni özelliklere sahip oldu. TOGG, resmi sosyal medyasından aracın özelliklerini paylaştı. İşte TOGG'a yeni eklenen detaylar ve yeni özellikleri...

Yerli ve milli araç TOGG güncellendi! mask
Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!
Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!
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Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç, TOGG güncellendi. TOGG'dan yapılan açıklamada "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte güncelleme ile gelen yeni özellikler;

Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!
Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!
Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!
Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!
Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!
Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!
Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!
Yerli ve milli araç TOGG güncellendi!

Kaynak: HÜRRİYET
# yeni

30 Mar 2024 - 00:50 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Cem Aksın - Yerlimi konuşursam bir çok yeri yabancı çıkar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 14:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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