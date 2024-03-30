AKP belediyeciliği Derince’de iflas etti, şimdi değişim zamanı!

Yıllardır Derince’de ikamet ediyorum…

Derince Lisesi mezunuyum…

Derince Birlikspor’da lisanslı olarak futbol da oynadım.

Derince’nin her alanda gelişmesini isteyenlerdenim.

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Derince, yıllarca İzmit’e bağlı olarak bir yerleşim yeriydi.

7 Mart 1992 tarihinde, 6 mahallenin birleştirilmesiyle belediye oldu.

9 Aralık 1999 tarihinde de ilçe statüsüne kavuştu.

Derince’de ilk belediye başkanlığı seçimi 1994 yılında yapıldı.

İlk belediye başkanı Refah Partisi’nden Nihat Ergün’dür.

1999’da yapılan seçimi Refah Partisi’nin uzantısı Fazilet Partisi’nden Halit Altuntaş seçimi kazandı.

2004 yılından beri de AKP’li belediye başkanları Derince’yi yönetiyor.

30 YILDIR DERİNCE’Yİ

YÖNETEN BAŞKANLAR

1994-1999 Nihat Ergün (Refah Partisi)

1999-2004 Halit Altuntaş (Fazilet Partisi)

2004-2009 Ali Haydar Bulut (AKP)

2009-2014 Aziz Alemdar (AKP)

2014-2019 Ali Haydar Bulut (AKP)

2019- 2024 Zeki Aygün (AKP)

2024-2029 (31 Mart akşamı göreceğiz)

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Yukarıda gördüğünüz gibi 30 yıldır Derince’yi birbirinin devamı zihniyet yönetiyor.

30 yıl içinde Derince ileriye gideceğine, hep geriye gitti.

Derince 30 yıl önce de İzmit’in arka bahçesiydi, gelinen noktada da yine İzmit’in arka bahçesi durumunda.

‘GÖNÜL’ DEĞİL, ‘ HİZMET’

BELEDİYECİLİĞİ İSTİYORUZ

30 yıllık süre içinde iyi kötü Ali Haydar Bulut döneminde ilçeye bazı hizmetler kazandırıldı. Ama bu da yetersiz kaldı. Diğer belediye başkanları ‘HİZMET’ değil, ‘GÖNÜL’ belediyeciliği yaptı.

Bir Derinceli olarak bizim “GÖNÜL” belediyeciliğine değil, “HİZMET” belediyeciliğine ihtiyacımız var.

DERİNCE’NİN

İÇİ BOŞALTILDI

Derince gelişeceğine, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ilçeden gitti…

Derince gelişeceğine, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin içi boşaltıldı.

Derince gelişeceğine, Stadyum ilçeden başka bir yere taşındı.

Derince gelişeceğine, gümrük müdürlüğünün gitmesine göz yumuldu.

Derince gelişeceğine, ilçede bir yüksekokulun getirilmesi bile sağlanamadı.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

BİR BAŞKAN ÜST ÜSTE

İKİ DÖNEM YAPAMADI

Bu gelişmeler gösteriyor ki, AKP’nin belediyeciliği Derince’de çok yetersiz kaldı.

Derince 30 yıldır iyi yönetilseydi, başarılı yönetilseydi, şimdi çok farklı bir durumda olabilirdi. Dikkat ettiyseniz, 30 yıllık süre içinde bir belediye başkanı iki dönem üst üste başkanlık yapmadı. Bu da gösteriyor ki; 30 yıldır belediye başkanlığı yapanlar, yetersiz bulundu, her dönem yerlerine başkası aday gösterildi.

AKP ŞİRİN, CHP GÖKÇE

Son olarak Mart 2019’da Derince’den aday gösterilen ve seçimi kazanan AKP’li Zeki Aygün de bu dönem aday gösterilmeme kervanına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın destek verdiği Adnan Pala aday gösterilmeyi beklerken, Aygün’ün işaret ettiği başkan yardımcısı İbrahim Şirin AKP’nin Derince adayı gösterildi. Adnan Pala, yine hayal kırıklığına uğratıldı.

CHP de Mart 2019’daki seçimi 1200 oy farkla kaybeden Av. Sertif Gökçe’yi yine aday gösterdi. Gökçe’nin adaylığı, ilçede büyük bir heyecan yarattı. Her kesimden destek almaya başladı. AKP, yaptığı anketlerde Av. Sertif Gökçe hep ön sırada yer aldı.

VEKİLLER VE BAKANLAR

DERİNCE’DE CİRİT ATTI

Görünen o ki; AKP Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin’in adaylığı ilçede istenilen heyecanı yaratmadı.

Yaratmamış olacak ki;

AKP Kocaeli Milletvekili Erzurum kökenli Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü Sadettin Hülagü Derince’deki Erzurumlular, AKP Kocaeli Milletvekili Kars kökenli eski emniyet müdürü Veysel Tipioğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Kars kökenli Ahmet Arslan Derince’deki Karslılar, AKP eski Milletvekili Fikri Işık ise Gümüşhaneliler ile dirsek temasındaydı. Her fırsatta AKP Derince adayı İbrahim Şirin’e destek istediler.

SİPARİŞ HABER YAPTIRDI

20 yıldır Derince’yi kesintisiz yöneten AKP, anlaşılan Derince’de zor bir seçim süreci geçiriyor. AKP, Derince’de seçimi kazanmak için Derince’de bir gazeteye iki sipariş haber yaptırarak CHP’nin adayı Sertif Gökçe’yi karalamaya, algı yaratmaya çalıştı. Ama tutmadı. AKP’nin o gazeteye iki sipariş haber yaptırması, Derince’de ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor.

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Bütün imkanların seferber edilmesine rağmen AKP’nin Derince adayına ilgisizlik gösteriyor ki Derince halkı artık bir değişim istiyor.

CHP Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, bir önceki seçimde AKP’yi sallamış, ama yıkamamıştı. Gökçe, 31 Mart’ta yapılacak seçimde kendisini daha da güçlü hissediyor. Diğer partilere saygısızlık yapmak istemem, ama seçim AKP’nin adayı Şirin ile CHP’nin adayı Gökçe arasında geçecek.

EY DERİNCELİLER!

DEĞİŞİM İSTİYOR MUSUNUZ?

Her iki adayın aldığı oy kadar, diğer partilerin alacağı oy da seçimin kaderini belirleyecek.

Son söz; Derince halkı mevcut durumun devam etmesini istiyorsa, köy görünümlü Derince’nin bu halinden memnun ise AKP’nin adayı İbrahim Şirin’e oy verir.

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20 yıldır Derince’yi AKP yönetiyor, 20 yıldır Derince yeteri derecede büyümedi, gelişmedi, artık bir değişim zamanı geldi diyorsanız, en güçlü aday olarak öne çıkan CHP’nin adayı Sertif Gökçe’yi destekleyebilirsiniz.

SANDIK BAŞINA GİDERKEN

BUNLARI DA DÜŞÜNÜN…

Pazar günü sandık başına gireceğiz…

Sandık başına giderken;

Ekonomik krizi düşünün…

Gençlerin işsizliğini düşünün…

Hayat pahalılığını düşünün…

Yüksek enflasyonu düşünün…

Emeklilerin perişanlığını düşünün.

Satın alma gücünün düştüğünü düşünün…

Her gün zam üstüne zam gelişi düşünün…

Geçinemeyen insanların durumunu düşünün…

31 Mart’ta tüm bunlara sebep olan AKP’ye bir “SARI KART” kart göstermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Karar sizin…