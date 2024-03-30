En borçlu belediyeler AKP'li çıktı: Kocaeli zirvede!

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP’li belediyeler olduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Hazine’ye olan borçlarını görmezden geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Hazine’ye en borçlu belediyeler listesinde AKP’li belediyeler açık ara önde bulunuyor.
KOCAELİ ZİRVEDE
Ülke genelindeki 30 belediye ve belediye şirketinin toplam 10 milyar 524 milyon liralık Hazine borcunun, 5 milyar 988 milyon lirayla en büyük kısmı AKP’li belediyelerin üzerinde yer alıyor. Borçlu belediyeler arasındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 2 milyar 103 milyon lira ile zirvede bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın en son açıkladığı borçlu belediyeler listesine göre, 30 belediyeden 14’ü AKP’li belediye ve belediye şirketlerinden oluşuyor. Hazine’ye borcu olan AKP’li belediyeler arasında Kocaeli’nin ardından ikinci sırada 1 milyar 64 milyon liralık borçla Samsun Büyükşehir Belediyesi, üçüncü sırada da 597 milyon lira ile Bursa Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Ayrıca Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 597 milyon, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin de 408 milyon liralık devasa Hazine borcu görünüyor.AKP’li Zonguldak Belediyesi 332 milyon TL, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi 286 milyon, Sivas Belediyesi 274 milyon ve Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi de 227 milyon lirayla AKP’nin yönetimindeki en borçlu yerel yönetimler oldu. Ayrıca Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi, Denizli Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir, Gaziantep Büyükşehir ve Yozgat belediyeleri de Hazineye borçlu yerel yönetimler listesinde yer alıyor.
CHP’li belediyelerin borcu 3.7 milyar
Hazine’ye borçlu 30 yerel yönetimin yer aldığı listeye CHP’den ise yalnızca 5 belediye ile 6 belediye şirketi girdi. Hazine’ye Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 532 milyon, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 769 milyon TL borcu bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de 568 milyon TL’lik borcu olduğu belirtiliyor. İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi 39 milyon liralık, Mersin Büyükşehir Belediyesi de 2 milyonluk borçla son sıralarda yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine’ye borcu bulunmuyor. CHP’li belediye şirketlerinin Hazine borcu ise 809 milyon TL olarak belirlendi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Aynen Böyle - en götürücü hiç çalışmadan balye balye valiz valiz indire gandi yapan belediyelerde hep chp den çıktı
Cafer Güneş - Bu borçları ALLAH ediyi ALLAH (tövbeler olsun.
Kuram - Büyükşehir belediyesinin borcu yoktur önceki dönemlerde belediyeyi yönetenlerin ve yakınlarının soygunu vardır başiskele de yuvacık ta kartepe de malikaneleri çiftlikleri var milyonlarca liralık yatırımları var nereden geldi bu değirmenin suyu diye soran yok sorgulayan yok Devletin verdiği maaş ile bu kadar servet dünyanın hiç bir yerinde yok
Hayvan Bakıcısı - tek düze saman yiye yiye sütten bile kesilmişin sana yulaf çavdar yonca arasınada biraz küsbe katıp verecem
Kuram - Sizlere at başlığını takmışlar önünüze ufaktan yem koymuşlar çevrenizde olanları ne görüyor ne duyuyor nede konuşa biliyorsunuz sizlerin yüzünden ülkemiz uçurumun kenarında yuvarlanıp gitmek üzere yazıklar olsun
Kuram - Görünen köy kılavuz istemez üç kuruşluk ihaleleri milyonlarca liraya vermek soran olunca ticari sırdır demeleri Antika oldu
Cafer Güneş - Umarım bu yazdıkların ironidir, yoksa vay haline!!!
Sadrazam41 - Yok canıııım yalandır ya algı operasyonudur, seçim üzeri tamamen AKP yi karalama politikasıdır. Yapmaz abi AKP kul hakkı yemez, yetim hakkı yemez. Adamlar asgari ücreti 17.002 tl en düşük emekli maaşını 10 bin tl yaptı emekliye bayram ikramiyesini 3 bin tl ye çıkardı. Bir emekli olarak ben alacağım bayram ikramiyesiyle bayram tatili için İbiza adalarında reservasyon yaptırdım çoluk cocuk bayramda İbizalardayım inşallah.
İnanmayın yalandır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin değil Atina Belediyesinin borcudur o sırf karalamak için Kocaeli Büyükşehir diye lanse ediyorlar.
Veli - Chp bu seçimde hiç bu haberlerle reklam yapamadı çok pasif kaldı böyle haberleri afişlerle heryerde süslese olmazmıydı sosyal medya ama yalandan gezdiler hep sonra halk seçmiyo bizi
Osmann - Devlete borç demek ne demek?
İşçinin maaşından kesip, devlete ödenmesi gereken gelir vergisini ödemeyerek kendi olanakları için kullanmak, kesilen faturalar üzerinden alınan kdv'nin devlete verilmesi gereken kısmının ödenmemesi bir suçtur. Aynı durumda bir vatandaş olsa, hesaplarına bloke konur, icra ve haciz işlemi başlatılır. Konu iktidar belediyeleri olunca bu işlemleri neden yapmıyorlar, alınacak vergilerin tahsilatını yapmayıp, bazı firmalara teşvik uygulayıp maliyetleri düşürürken faturasını halka ödemenin ne manası var.
Emeklilerin maaşlarına, kasa da para yok bu sebebten zam yapamıyorken, alacakların tahsilatını yapsanız da vatandaşa bu kadar eziyet çektirmeseniz iyi olmaz mı?
İMF'ye 5 milyon dolar borç verdik deyip hava atıyorsun, çok paranız varmış gibi uzaya seçim vaadi olarak milyon dolarlar masraf yaparak harcama yapmanızın ne anlamı vardı?
Enflasyonu düşünüyorum diye insanların yaşam standartlarını kısıtlamanın anlamı var mı?
Eğer para kısıtlaması yapılacaksa siyasi partilere yardımı kaldırsınlar, bak ekonomi nasıl düzene girecektir. Siyasi partiler bağışla dayalı bir gelir tablosu sergilesinler ama işlerine gelmez.
Olayları zaman bırakıp, bekleyip göreceğiz,
Derince Esnaf - hürriyet kaplanın borcuna bak daha geçen hafta kadıköy mahallesinde izmit belediyesine ait taşınmazları ihaleye çıkarttı satıyordu.niye yazmıyorsunuz onları.....
Yaptıkları! - Bu kadar borca rağmen yaptıkları tek şey Kuruçeşme Yahya Kaptan arası yeni açılan Şehir Hastanesi tramvay hattı ve teleferik.İlimizin önceliği arapsaçına dönen trafiğimizin çözümü mü yoksa teleferik miydi o da ayrı konu.Trafik tüm kentin,teleferik ise zengin azınlığın mutluluğu ama akp maalesef zengin azınlığı seviyor,gelir dağılımındaki adaletsizlik de bunun göstergesi değil mi?
Eski Ak Partili - Tavşan dişli kalkmış konuşuyor bizim hiç borcumuz yok diye aynı patronu gibi yalan dolan hırsızlar haramzadeler
Kökten Ak Partili - Sana işkembe alacam bir senede iki seçimde eskittin çok pis kokuyor yanındada helal sertifikalı balye balye saman yeşilleri İstanbulda masada
M. Karali - Demekki en çok yatırım yapan belediyeler ak parti belediyeleriymiş . Hiç bir icraat yapmazsan, suya sabuna dokunmazsan elbette borcun olmaz.
M. Karali - Eğer üşenmesen internetten türkiye nin 20 yıl önceki halini araştır, 20 yılda neler yapılmış, ülke nereden nereye gelmiş gör. İnan kendinde bile ne kadar çok şey değiştiğini fark edeceksin. Hatta kendi yaşadığın yerin ne kadar çok geliştiğine şahitl olacaksın. Lütfen bunu yap, çünkü ön yargılasın. Belki bu sayede az da olsa ön yargılarından arınırsın.
Put Kıran - seneler senesi öyle eserler verdilerki dünyada eşi benzerleri yok heykel büst beton işleri örnek Eskişehir
12345 - Tarikatlara yandaşlara yapılan kiyaklar olmasın akp nin borcu.millet 20 senede ne gördü akp den de bundan sonra görecek.
Poyraz - Evet bak dünya markası teleferik yaptılar senin binemeyeceğin
Emekli - HER ŞEYLERİ YALAN TİYATRO ŞAŞIRMAMAK LAZIM
Nereden Nereye - BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ. HELE KOLTUĞU TESLİM ETSİNLERDE BORCU O ZAMAN GÖR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.