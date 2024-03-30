30 Mar 2024 - 09:00- Asayiş G:

10 ayda 80 bine yakın silah ele geçirildi

68 ilde son dört gündür düzenlenen Mercek-15 operasyonlarında 750 ruhsatsız silah ele geçirildi. 878 kişi hakkında işlem yapıldı. Yerlikaya son 10 ayda 79 bin 235 silahın yakalandığını açıkladı.

10 ayda 80 bine yakın silah ele geçirildi mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde dört gündür yürütülen Mercek-15 operasyonlarının bilançosunu paylaştı.

Buna göre 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek ve 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı. 

80 BİNE YAKIN SİLAH 

Ali Yerlikaya, bakanlık görevine getirildiği tarhiten bugüne yaklanan silah sayısını da açıkladı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

- Göreve geldiğimiz 1 Haziran 2023 - 28 Mart 2024 tarihleri arasında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçaklarına yönelik düzenlenen Mercek operasyonlarında;

* 57 bin 134 ruhsatsız tabanca

* 15 bin 76 av tüfeği

* 5 bin 368 kurusıkı tabanca 

* Bin 657 uzun namlulu silah 

* Toplamda 79 bin 235 silah ele geçirildi.

* 89 bin 915 şüpheliye işlem yapıldı.

Kaynak: SÖZCÜ

# 2024

30 Mar 2024 - 09:00 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
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Eroldemirbek - en ufak bir şeyde herkes silaha sarılıyor boş gezen yok galiba .

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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