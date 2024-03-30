30 Mar 2024 - 09:37- Gündem G:

Kartepe Kent Meydanı Camii’ne çelik minare

Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çelik minare montajı tüm hızıyla sürüyor  

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Kartepe Kent Meydanı Camii’ne çelik minare
Kartepe Kent Meydanı Camii’ne çelik minare
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmaların yanı sıra ibadet yerlerinin ihtiyaçlarını da eksiksiz olarak karşılıyor. Birçok ibadethaneye destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda inşa ettiği Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çelik minare montajını sürdürüyor.

 ÇELİK MİNARE MONTAJI SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 30 bin metrekarelik alanda inşa ettiği Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çalışmalar sürüyor. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşan Kartepe Kent Meydanı Camii inşaatı modern mimarisiyle dikkat çekiyor. İş kapsamında ekipler çelik minare montajı, tavan ve ana sütun ahşap kaplama işlemlerine devam ediyor. Caminin cephesinde ise grc imalat ve montaji ile fibercement kaplamaları sürdürülüyor.
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30 Mar 2024 - 09:37 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Eroldemirbek - bravo en doğru inşaat yöntemi çelik konstrüksiyon.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 30 Mart 11:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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