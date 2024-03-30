Kartepe Kent Meydanı Camii’ne çelik minare

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmaların yanı sıra ibadet yerlerinin ihtiyaçlarını da eksiksiz olarak karşılıyor. Birçok ibadethaneye destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda inşa ettiği Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çelik minare montajını sürdürüyor.
ÇELİK MİNARE MONTAJI SÜRÜYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 30 bin metrekarelik alanda inşa ettiği Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çalışmalar sürüyor. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşan Kartepe Kent Meydanı Camii inşaatı modern mimarisiyle dikkat çekiyor. İş kapsamında ekipler çelik minare montajı, tavan ve ana sütun ahşap kaplama işlemlerine devam ediyor. Caminin cephesinde ise grc imalat ve montaji ile fibercement kaplamaları sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - bravo en doğru inşaat yöntemi çelik konstrüksiyon.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.