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Yılmaz Vural'ın maçı şifresiz kanalda

TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlayacağı TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının programı belli oldu.

Yılmaz Vural'ın maçı şifresiz kanalda mask


TFF YouTube kanalı üzerinden TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını yayınlamaya devam ediyor.

TFF 2. Lig'de 33. hafta müsabakaları ve TFF 3. Lig'de ise 26. hafta maçları oynanacak.

Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:

3 Nisan Çarşamba

TFF 2. Lig Beyaz Grup

15.00 1461 Trabzon FK - Ankara Demirspor

YILMAZ VURAL'IN MAÇI SAAT 15.00'TE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

15.00 Menemen Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

15.00 Anagold 24Erzincanspor - Karaman Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 1. Grup

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.

15.00 Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - İnegöl Kafkas Spor Kulübü

TFF 3. Lig 2. Grup

15.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Turgutluspor

15.00 Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Ergene Velimeşe Spor

TFF 3. Lig 3. Grup

15.00 Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - Kuşadasıspor

TFF 3. Lig 4. Grup

13.00 Muş 1984 Muşspor - Armoni Alanya Kestelspor

15.00 Nevşehir Belediye Spor- Siirt İl Özel İdaresi Spor

Kaynak: yeniçağ

# Ankara

30 Mar 2024 - 09:42 - Spor

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