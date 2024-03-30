Bursa'nın ünlü AVM'si satıldı

CarrefourSa, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunuyor ve konum olarak herkesin ulaşabileceği bir noktada yer alıyor. 2001 yılında açılan bu alışveriş merkezi, 60 bin metrekare kiralanabilir alanı ile oldukça geniş bir alana sahip.
Ancak artık bu alanın kullanımı değişecek. CarrefourSa Alışveriş Merkezi yıkılacak ve yerine otel, rezidans ve alışveriş merkezi inşa edilecek. Yeni inşaatın ne zaman başlayacağı ve CarrefourSa’nın yıkılma tarihi, devir teslim süreci ile netleşecek.
Bu büyük gayrimenkul satışı, Türkiye’nin en büyüklerinden biri olarak kayıtlara geçecek. İzmir Yolu’na cephesi bulunan Bursa’nın en değerli arazisi artık Atış Yapı’nın sahibi olmuş durumda. Bu gelişme, Bursa’nın ticari ve yapısal dönüşümünde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Fatih - Yapay zekaya metin yazdırıyosunuz.
Sena - Rezillik. Herkesin kullanımına açılacağına ne olduğu belirsiz şeyler yapılıyor. Hiç kamu yararına yapılan bir şey olmayacak mı bu ülkede? Otel dolu kim ya da kaç kişi gelecek? Rezidans desen 10-15-20 herneyse zengin yararlanacak. Allah uol açsnıda, bu kadar duyarsız olanıda bildiği gibi yapsın.
Dilo - Bi o eksikti ohh trafik dahada rahatlayacak kinalari hazir edelim bursalilar
Adsız Kahraman - Yav orayı o kadar trafik sıkıntısına sokan zaten avm oluşu otoparkı görmüyormusun ipini koparan koşa koşa geliyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.