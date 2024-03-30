30 Mar 2024 - 09:50- Yaşam G:

Bursa'nın ünlü AVM'si satıldı

Bursa’nın ünlü alışveriş merkezi CarrefourSa, Bainbrech Anonim Şirketi tarafından Atış Yapı’ya devredildi. Bu dev arazi, içinde CarrefourSa Alışveriş Merkezi’nin de bulunduğu 100 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yerine otel ve rezidans yapılması planlanıyor.

Bursa'nın ünlü AVM'si satıldı mask

CarrefourSa, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunuyor ve konum olarak herkesin ulaşabileceği bir noktada yer alıyor. 2001 yılında açılan bu alışveriş merkezi, 60 bin metrekare kiralanabilir alanı ile oldukça geniş bir alana sahip.

Ancak artık bu alanın kullanımı değişecek. CarrefourSa Alışveriş Merkezi yıkılacak ve yerine otel, rezidans ve alışveriş merkezi inşa edilecek. Yeni inşaatın ne zaman başlayacağı ve CarrefourSa’nın yıkılma tarihi, devir teslim süreci ile netleşecek.

Bu büyük gayrimenkul satışı, Türkiye’nin en büyüklerinden biri olarak kayıtlara geçecek. İzmir Yolu’na cephesi bulunan Bursa’nın en değerli arazisi artık Atış Yapı’nın sahibi olmuş durumda. Bu gelişme, Bursa’nın ticari ve yapısal dönüşümünde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: yeniçağ
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30 Mar 2024 - 09:50 - Yaşam

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Yorumlar

(4)
02

Sena - Rezillik. Herkesin kullanımına açılacağına ne olduğu belirsiz şeyler yapılıyor. Hiç kamu yararına yapılan bir şey olmayacak mı bu ülkede? Otel dolu kim ya da kaç kişi gelecek? Rezidans desen 10-15-20 herneyse zengin yararlanacak. Allah uol açsnıda, bu kadar duyarsız olanıda bildiği gibi yapsın.

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 31 Mart 08:57
01

Dilo - Bi o eksikti ohh trafik dahada rahatlayacak kinalari hazir edelim bursalilar

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 31 Mart 04:05
03

Adsız Kahraman - @Dilo 01 nolu yoruma cevabı: Yav orayı o kadar trafik sıkıntısına sokan zaten avm oluşu otoparkı görmüyormusun ipini koparan koşa koşa geliyor

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 31 Mart 09:42
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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