Rusya'da yeni terör saldırısı girişimi

Rusya iç istihbarat örgütü FSB, ülkenin güneyinde terör saldırısı düzenleme planı yapan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Stavropol bölgesindeki saldırı girişiminin engellendiğini duyuran FSB, teröristlerin Orta Asya kökenli olduğunu belirtti. Rus istihbaratı silahlı kişilerin yakalandığı görüntüleri de yayınladı.
Açıklamada, patlayıcı üretiminde kullanılan kimyasal malzemeyle yakalanan bu kişilerin Stavropol'daki kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen cuma günü bir konser salonunda düzenlenen terör saldırısında 144 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenirken Moskova, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.