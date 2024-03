Mutlu: ‘Biz milletimize hakim değil, hadim olmaya geliyoruz’

‘BAŞİSKELE DEĞİŞİME HAZIR’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Kullar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını büyük bir kalabalıkla gerçekleştirdi. Mitinge dönüşen açılış törenine İyi Parti İl Başkanı Nusret Acur, SP Başiskele İlçe Başkanı Ethem Karataş ve meclis üyesi adayları da tam kadro katıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen Mutlu, ‘İki akşam sonra inşallah belediyenin önünde daha fazla kalabalıkla toplanıp kutlama yapacağız. Başiskele değişime hazır. Gün birlik olma günüdür. Bölünmenin kimseye faydası olmaz, aksine zararı olur.’ şeklinde konuştu.

‘OYLARI BÖLMEMEK GEREKİYOR’

Mutlu ayrıca, ‘Bu birlikteliği Başiskele özelinde devam ettirmek büyük önem taşımaktadır. Çünkü muhalefetten beklenen stratejik hareket, oyları bölmemektir. Müşteki olduğumuz bu yönetimin devamını sağlamamaktır. Bu açıdan, bir geçmiş hikayesi olan ve bir önceki seçimde bir teveccüh potansiyeli oluşturan Zafer Mutlu’yu değişim isteyenlerin buluşma adresi olarak görmek şu an için Başiskelemizin bir gerçeğidir.’ diye ifade etti.

‘KAMU YARARI GÖZETMEDİLER’

Kalabalığın coşkusuyla sık sık sözü kesilen SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ‘Yeşilin ve mavinin bütünleştiği doğasıyla ilimizin cazibe merkezi olmaya aday en nadide ilçe olan Başiskele, maalesef kamu yararı gözetmeyen bir anlayışla bu güne kadar yönetildi. Rant paylaşımının, çıkar ilişkilerinin ve tamahkar imtiyazlı grupların at koşturdukları bir yer haline getirildi’ dedi.

‘MAKAM FORSU İLE GECELİK DÜZENLEMELER’

Mutlu, ‘Geçen hafta bir kesitini sunduğumuz aç gözlülük o kadar fazla ki, bu ilçede tek tek sıralamak mümkün olamamaktadır. Yaptığımız o açıklamalarımıza verilen cevaplardaki çelişkiler, haklılığımızı perçinlemekten öte bir anlam da taşımamıştır. Cevap veren büyükşehir belediyesi eski başkanı da ‘Ben rant peşinde koşsaydım, çok daha farklı işler yapardım’ demiş. Sormak lazım kendisine, makamının forsuyla çocuklarınızın rant sarmalından örnekler vermemizi ister misiniz?

‘VİLLAYA SICAK ASFALT YOL’

Sadece bir örnek verelim. Millete baraj havzası diye çivi çaktırmayan sizler, oğlunuza baraj ve İzmit manzaralı villası için imar yasağını gecelik operasyonla delerek, yani özel imar düzenlemesi yaparak ardından yine imara kapatıldığından hiç mi haberdar olamadınız? Bu da yetmez, o bölgedeki insanlar çukurlu yollardan evine giderken bu villaya sıcak asfalt yol nasıl yapılabildi mesela?

‘ÖZEL İMAR DÜZENLEMESİ’

Bu anlayışın imar rantlarıyla şöhrete ulaşmış önceki başkanı mesela… Şeyhi olduğu söylenen bir zatın Servetiye’de ki tarlasının yüzde 5’lik imarını özel imar düzenlemesi yaparak yüzde 30’a çıkarması hangi adalete, hangi izana, hangi insafa sığmaktadır? Vatandaş Ahmet’e Mehmet’e yüzde 5 imar reva görülürken, ağzını açtıklarında ‘bir lokma bir hırka’ güzellemeleri yapanlara tam 6 katlık bir rant ikramı hiç mi utandırmadı sizleri? Üzerinde yapılan mürit villaları hangi ulvi hizmete, hangi kutsi emele katkı sunacaktır acaba?

‘BÜYÜKŞEHİR KENDİ İŞİNİ YAPMALI’

Büyükşehir Belediyesi bu seçkinlere hizmet etmekten Başiskeleli’yi canından bezdiren ulaşım rezaletini çözmeye elbette fırsat bulamayacaktır. Bu ilçe, imar rantlarıyla kısa zamanda 100 bine yakın nüfus artışına sahne olurken, ulaşım altyapısına bir çivi çakılmaması nasıl bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu çok net göstermektedir. Sabah akşam Başiskele’ye ulaşımda yaşanan trafik keşmekeşini çözmek, köprü altına vaat tabelası asmakla olsaydı keşke.’ şeklinde konuştu.

‘GÖZÜ DOYMAZ İMTİYAZLI SEÇKİNLER’

Mutlu ayrıca, ‘Sevgili kardeşlerim, kıymetli büyüklerim 125 bin nüfuslu bu ilçe yıllarca birkaç imtiyazlı grubun çıkarlarına alet edilmiştir. Başiskele büyük suistimallere şahitlik etmiştir. Kurulduğundan beri dünya hırsıyla malum bir kaç seçkin grubun elinde bu ilçenin arazileri oyuncak edilmiştir. Gözü doymaz bu gruplar Başiskele’yi yıllarca kene gibi emmiştir. Bu güzelim ilçe, küçücük dokunuşlarla bir cennet vatana dönüşecekken ranttan başka hesabı olmayan hırslı dünyalılar elinde kasaba gibi yönetilmiştir.’ şeklinde konuştu.

‘SİZİN VERGİLERİNİZ, SİZİN İÇİN KULLANILACAK’

Mutlu açıklamasında, ‘Kıymetli komşularım, saygıdeğer Kullarlılar, bu seçim adı üzerinde mahalli seçim. Bu seçim ilçemizin, kentimizin seçimi. Sizlerin evleri, arazileri, caddeleri ve sokakları bizlere emanet edilecek. Yollarınız, dinlenme ve eğlenme alanlarınız, otoparklarınız ve altyapı hizmetleriniz görülecek. Sizden alınan vergiler ve belediyemize ayrılan imkanlar sizler için kullanılacak.’ şeklinde konuştu.

‘BU PARTİLERİN SEÇİMİ DEĞİL’

Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Bu seçim partilerin seçimi değil. Bu seçim Ankara’da hesabı olanların seçimi değil. Bu seçim sizin güvenebileceğiniz başkanınızı seçeceğiniz bir seçim. Ben parti rozetlerinin arkasına saklanan bir başkan olmayacağım. Önceki seçimde olduğu gibi gönüller ittifakının başkanı olacağım. Rozetim her “gönül” olacak. Her ay halka açık müzakere ve istişare günü yapacağım. Başkanınıza her zaman ulaşabileceksiniz. Şeffaf ve açık belediyecilik anlayışını hakim kılacağız.’ dedi.

‘BU EMANETİ GÖĞÜSLEYECEĞİM’

Mutlu ayrıca, ‘Ben Zafer Mutlu olarak sadece Başiskele’yi düşledim. Gönlümden hep Başiskele’ye hizmet etmek geçti. Bu pazar sizlerin teveccühü ile inşallah bu emaneti göğüsleyeceğim. Emanetleriniz bende olacak. Bu şehri talan edenler, bu hesapsız kitapsız kadastrocular, milletin arazileri üzerinde rant hesabı yapanlar artık yakamızdan düşecekler. Başiskele’yi hep birlikte pırıl pırıl, ışıl ışıl bir kent yapacağız. Başta trafik sorunu olmak üzere, turizm ve rekreasyon alanlarını öne çıkaracağız. Başiskele bir sanayi şehri olduğu kadar bir doğa kentidir. Buradaki sanayi kuruluşlarının tabiatımıza zarar vermesine izin vermeyeceğiz.’ diye ifade etti.

‘KENDİ KENDİNE YETEN BAŞİSKELE’

Mutlu, ‘Başiskele’nin denizle daha rahat temas kurması için alternatif geçiş hatları planlayacağız. Eğitim kurumu yapma vaadiyle devletin arazilerini üzerine geçirenlere nispet, kurumsal işbirlikleri ile kar amacı gütmeyen eğitim kurumları yapacağız. Her kademede eğitim kurumları ile halkımızın eğitimi ve çocuklarımızın gelişimi için Başiskele’yi donatacağız. “Kendi kendine yeten Başiskele” sözünü veriyorum. Köylerimizde yetiştireceğimiz organik ürünleri halkımızla buluşturacağız. Meyvelerimiz, sebzelerimiz, elmamız, kestanemiz belediyemiz işbirliği ile değerlendirilecek.’ dedi.

‘ZAFER SİZİN ZAFERİNİZ OLSUN’

Mutlu son olarak, ‘Turizm ve konaklama için birlikte projeler geliştireceğiz. Tabiatımıza zarar vermeden, kentimizin itibarını düşürmeden Başiskele’de konaklama ve ağırlama hizmetleri için birlikte işler yapacağız. Başiskele zengin bir kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Yüzlerce yıllık kültürel geçmişe sahip ilçemizin mutfak kültürünü tanıtmak ve çağdaş imkanlarla sunmak için birlikte çalışmalar yapacağız. Kıymetli hemşerilerim, bu seçimde sizlerden bu ortak iradeye icabet bekliyorum. Çorbada tuzunuz olacak. Bu aşı birlikte pişireceğiz. Bu lezzeti birlikte yaşayacağız. Güzeli, iyiyi ve doğruyu birlikte planlayalım. Başiskele irfan ve basiret sahibi insanların kenti, arife tarif gerekmez. Zafer sizin zaferiniz olsun!’ şeklinde sözlerini sonlandırdı.