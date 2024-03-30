30 Mar 2024 - 10:18- Spor G:

Kocaelispor taraftarları iftarda buluştu

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, dün akşam Kocaelisporlu taraftarlara iftar yemeği verdi. İftara, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş da katıldı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor taraftarları iftarda buluştu mask
Kocaelispor taraftarları iftarda buluştu
Kocaelispor taraftarları iftarda buluştu
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TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ

Kocaelisporlu taraftarlar dün akşam iftar yemeğinde buluştu. Antik Kapı’da verilen iftar yemeğine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yönetim kurulu üyeleri, Kocaelisporlu futbolcular, teknik heyet, alt yapı oyuncuları ve antrenörleri katıldı. Kocaelisporlu taraftarlar verilen iftar yemeğine büyük ilgi gösterdi. Salonda tüm masalar doluydu.

Kocaelispor taraftarları iftarda buluştu
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30 Mar 2024 - 10:18 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

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Veli - İşte taraftar taraftar olsa o iftara gitmezdi tek sorumlu tahir değilmi takımı bu durumlara getiren kaç yıldır ne başarı var en alt lige düşüren kimdi ama bizlerde yalaka çok koşarak gidin bitas çorba için

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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