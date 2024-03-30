Kocaelispor taraftarları iftarda buluştu

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ
Kocaelisporlu taraftarlar dün akşam iftar yemeğinde buluştu. Antik Kapı’da verilen iftar yemeğine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yönetim kurulu üyeleri, Kocaelisporlu futbolcular, teknik heyet, alt yapı oyuncuları ve antrenörleri katıldı. Kocaelisporlu taraftarlar verilen iftar yemeğine büyük ilgi gösterdi. Salonda tüm masalar doluydu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Veli - İşte taraftar taraftar olsa o iftara gitmezdi tek sorumlu tahir değilmi takımı bu durumlara getiren kaç yıldır ne başarı var en alt lige düşüren kimdi ama bizlerde yalaka çok koşarak gidin bitas çorba için
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.