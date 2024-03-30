30 Mar 2024 - 10:21- Gündem G:

Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?

Kocaeli'nin genelinde hava kalitesi durumu "Sağlık açısından sakıncalı" ve "Kötü" seviyede.

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Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?
Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?
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Accuweather isimli hava kirliliği tespit sitesinde Kocaeli'nin son verileri paylaşıldı. Verilere göre Kocaeli'nin büyük çoğunluğu "Kötü" ve " Sağlık açısından sakıncalı" statüsünde. Gebze'nin ise belli bir bölümü "Sağlık açısından çok sakıncalı" seviyesinde.Son verilere göre Kocaeli'nin hiçbir bölgesi "Orta" seviyede dahi değil. İşte Kocaeli'nin hava kalitesi verileri:

Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?
Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?
Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?
Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?
Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?
Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?
Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede? Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?

# büyük, sağlık, tespit

30 Mar 2024 - 10:21 - Gündem

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