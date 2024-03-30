Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?

Accuweather isimli hava kirliliği tespit sitesinde Kocaeli'nin son verileri paylaşıldı. Verilere göre Kocaeli'nin büyük çoğunluğu "Kötü" ve " Sağlık açısından sakıncalı" statüsünde. Gebze'nin ise belli bir bölümü "Sağlık açısından çok sakıncalı" seviyesinde.Son verilere göre Kocaeli'nin hiçbir bölgesi "Orta" seviyede dahi değil. İşte Kocaeli'nin hava kalitesi verileri: