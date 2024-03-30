Kocaeli'de hava kalitesi ne seviyede?

Accuweather isimli hava kirliliği tespit sitesinde Kocaeli'nin son verileri paylaşıldı. Verilere göre Kocaeli'nin büyük çoğunluğu "Kötü" ve " Sağlık açısından sakıncalı" statüsünde. Gebze'nin ise belli bir bölümü "Sağlık açısından çok sakıncalı" seviyesinde.Son verilere göre Kocaeli'nin hiçbir bölgesi "Orta" seviyede dahi değil. İşte Kocaeli'nin hava kalitesi verileri:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.