Altın fiyatlarında yeni zirve görüldü

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi ve jeopolitik gerilimler, dünya genelinde altına talebi artırırken fiyatlar da yeni zirveleri görüyor.

Altının ons fiyatı dün akşam 2 bin 231 dolarla rekor kırdı. Gram altında da 2 bin 330 TL seviyesi görüldü.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi şubay ayında beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün PCE verilerinin ardından yaptığı açıklamada, son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etti.

Powell'ın açıklamaları, hem hisse senedi piyasalarını hem de altın fiyatlarını destekledi.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI ALTIN

Bu hafta yatırım araçları içinde en çok kazandıran altın oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.749,00 ve en yüksek 9.336,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,84 artışla 2 bin 327 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 8,92 artarak 16 bin 402 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 683 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 200 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları, yüzde 1,17 değer kazanarak 32,3860 liraya, Euro yüzde 1,23 artışla 35,0580 liraya yükseldi.

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,29 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,93 ile " Para Piyasası" fonları oldu.

GOLDMAN SACHS'TAN ALTIN YORUMU

ABD'li banka Goldman Sachs'a göre, ABD ve Avrupa'daki merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve talebin artması bu yıl emtia fiyatlarını destekleyecek.

Samantha Dart ve Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu analistler, bakır, alüminyum, altın ve petrol ürünlerinin fiyatında artış beklediğini belirtti.

Goldman'ın yılsonu fiyat tahminleri ise bakır için ton başına 10 bin dolar, alüminyum için ton başına 2 bin 600 dolar ve altın için ons başına 2 bin 300 dolar olarak belirlendi.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ'NDEN GÜVENLİ LİMAN VURGUSU

Dünya Altın Konseyi (WGC) Orta Doğu ve Kamu Politikası Başkanı Andrew Naylor, bu yıl diğer piyasaların rekor performansına rağmen, altının 'güvenli liman' varlığı olarak rolünün sarsılmadığına dikkat çekiyor.

"Mevcut piyasa koşulları olumlu olsa da enflasyona ilişkin temel belirsizlikler, jeopolitik gerilimler veya olası piyasa düzeltmeleri altının cazibesini artırabilir." diyen Naylor, "Altına yönelik yatırımcı duyarlılığı aynı zamanda onun kriz zamanlarındaki tarihsel performansına göre şekilleniyor" diye ekledi.

Kaynak: SÖZCÜ