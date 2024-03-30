Tahir Büyükakın: “Bütün oylar sizin olsun, lanet olsun, Kocaelispor'un üstünden elinizi, gölgenizi çekin"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dün akşam Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Konuşma gerçekleştiren Büyükakın, “ Kocaelispor’a yapılacak en kötü şey onu siyasete alet etmektir. Siyasetle tribünü birbirine sokmaktır. Tribünde Kocaelispor başarısız olsun diye slogan attıranlara sesleniyorum; aklınızı başınıza alın. Kocaelispor’un, yönetimin, teknik ekibin, futbolcun moralini bozmayı bırakın. Bütün oylar sizin olsun, lanet olsun. Kocaelispor’un üstünden elinizi, gölgenizi çekin!” dedi.
“KULÜP BAŞKANLIĞI BAŞKA, BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAŞKA”
Başkan Büyükakın iftar yemeğinde şu şekilde konuştu: “ Ne bundan önceki herhangi bir tarihte, ne de bundan sonraki bir tarihte bizim Kocaelispor’a desteğimiz herhangi bir şarta bağlı olmadı, olmayacak. Altını çizerek bir kez daha söylüyorum ben Kocaelispor’u tutarken siyasetin içinde değildim. Genel Sekreter görevinde bir memurdum. Kocaelispor yönetimine hiçbir zaman müdahale etmedim. Hiçbir başkanı ben belirlemedim belirlemeyeceğim. İster hoşunuza gitsin, ister gitmesin. Kulüp başkanlığı başka bir şeydir, belediye başkanlığı başka bir şeydir. Ben Kocaelispor’a şampiyon olsa da olmasa da, başarılı olsa da olmasa da destek olmaya devam edeceğim.
“KOCAELİSPOR HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN HEGEMONYASI ALTINDA DEĞİLDİR”
Kocaelispor’un yükü öyle böyle bir yük değil. Bunun yükün nasıl bir yük olduğunu ben biliyorum. Slogan atmakla, sosyal medyadan paylaşım yapmakla destek olunmaz. Kocaelispor’a zarar vermeyi bıraksınlar, kimi kastettiğimi biliyorlar. Taraftara özellikle şunu da söylemek istiyorum. Kocaelispor hiçbir siyasi partinin hegemonyası altında değildir. Kocaelispor, Kocaelispor’dur. Kocaelispor’a yapılacak en kötü şey onu siyasete alet etmektir. Siyasetle tribünü birbirine sokmaktır. Tribünde Kocaelispor başarısız olsun diye slogan attıranlara sesleniyorum; aklınızı başınıza alın.
“KOCAELİSPOR’UN ÜSTÜNDEN ELİNİZİ, GÖLGENİZİ ÇEKİN”
Kocaelispor’un, yönetimin, teknik ekibin, futbolcun moralini bozmayı bırakın. Bütün oylar sizin olsun, lanet olsun. Kocaelispor’un üstünden elinizi, gölgenizi çekin, çekin be kardeşim. Bugünden sonra tüm tribünden rica ediyorum. Seçimle hiçbir işimiz yok değil mi artık ? Pazar günü seçim bitiyor. Yok değil mi derdimiz ? Takıma hep beraber destek olun. Bu takımın Süper Lig’e çıkma şansı devam ediyor. Futbolcu kardeşlerim sizden bir tek bir isteğimiz var. Siz bu taraftarın yıllardır beklediği rüyayı gerçekleştirin, bu takımı Süper Lig’e çıkarın, bende sizi abad edeyim. Sizden tek istediğimiz bu. Bu taraftara bu hediyeyi verin. Bizde sizi hediyelerin en güzeliyle ödüllendirelim. Bu da bizim sözümüz.
“KÜÇÜK İŞLERİ KAVGALARI BIRAKIN”
O güne kadar taraftardan da şunu istiyorum. Takımın başarılı olması için kötü bile oynasalar moral vereceksiniz. Hep birlikte yüzümüz gülecek. Üzerime düşeni hep yaptım yapmaya devam edeceğim. Ben ne olursa olsun Kocaelispor’un yanında olmaya devam edeceğim. Tesislerimiz, alt yapımız bunlar bizim için çok daha önemli. Bu masada oturan çocukların Zeki Kayalar olmasını istiyoruz. Tahir Büyükakın her zaman yanınızda olacak buna inanın. Küçük işleri kavgaları bırakın. Sizden tek isteğim bir ve beraber olmanız. Her birinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Beylerbeyi - Konuşması çok inandırıcı geldi,hani siyasetin içinden gelmese kabul edeceği'de kendisi insanları nasıl ayrıştırıyor onu bir anlats
ın
Sadrazam41 - İbretle izliyorum, bunu söyleyen bir siyasi. İnsan da biraz utanma olur ar olur.
Mustafa - Bunu söyleyen, başından beri çeşitli isimlerle 41 Fk, Körfez Fk vb kulüp açıp Kocaelispor'u kapatmaya çalışan, başarılı olamayınca de Kocaelispor üzerinden prim yapmaya kalkan Tayir mi? Yemin ederim, korkunçsunuz.
Muharrem - nasıl bir ülkede yaşıyoruz vallahide billahide anlamadım bizlerin umut ile geleceğimiz çocuklarımız gelecek olan gencliğe güzel bir hayat bırakabilmek için mücadele edip işimizi gücümüzü bırakıp umut ile gidip oy verdiğimiz başta sayın cumhurbaşkanı ve milletvekilleri ve ayrıcada bakanlar biz size bir kişinin peşinden koşun diyemi oy verdik bırakın o belediye başkan adayı yalanları ile artık yavaş yavaş gözünü acmaya calışan bu cahil insanları kandırmaları için siz neden alet oluyorsunuzki zaten üleyi yönetenler ahirete götüreceğiniz kefeniniz ipekte olsa en fazla 20 bin tl ye masraf edilir gömülür gidersiniz bakın aradan yüz yıl gecmesine rağmen atatürk ün mezarına gidip fatiha okuyanlar var böyle daha iyi değilmi
miting meydanlarında yapabileceğiniz işler için taaütte bulunun ki veffat ettiğinizde ya bu adam bunuda yapacaktı ömrü yetmedi deyip kabrinizde dua etsinler bu yazım tüm siyasetciler içindir türkiyedeki borclu belediye sıralamasına bakıldığında kocaeli büyükşehir belediyeyi direk süper lige çıkacak olan takımlar gibi ilk 2 den hiç düşmüyorki
Zafer Bizimdir. - Borç ödemede de ilk sıralarda olduğunu da bilin isterim.
Öyle çamur atmak ile olmuyor.
O borçların hangi zamandan geldiğini de yazın
Bakanlar Alet Edildi - Keşke alet edilen yalnızca futbol takımları olsa seçmen olarak ilk defa bu seçimde tüylerime kadar ürperdim devletin bakanları akp nin siyasetine alet edildi,taraf yapıldı,bakanlar miting miting bir siyasi parti adayları için dolaşıyorlar.Tarafsız olması, seçim öncesi istifa etmesi gereken adalet,içişleri ve savunma bakanları dahil tüm bakanlar sanki ülkemiz partilerinin adayları değilde düşman ülkenin adaylarıymış gibi muhalefet adaylarına saldırı halindeler.Devletin bu kadar haksız,eşit olmayan bir seçim sürecinde demokrasimize yakışmayan şekilde taraf olması halkın devlete olan inancını,güvenini zedelemesi en üzücü yanı.Halk olarak seçim güvenliğimizden korkuyoruz ve endişeliyiz.
Vatandaş - İsteyen siyasete alet edebilir bşz Kocalisporlular için hiç sorun olmaz.Yeter ki Kocaelisporu’muz süper lige çıksın,Sirmen dönemindeki gibi ilimizin onuru,gururu olsun.
Met - iyi güzel konuşma sizde bir siyasetcisiniz,neden kulübün siaysi taraf olan deyilde profofosyeneller tarafından yönetilmesi gerektiği savunmayıp seyirciyle uğraşıp slogan attırıyorlar diyorsunuz belediye olarak para vermek, karışma yetkiniz olmamalı sonucta verdiğiniz para halkın vergileri.
Taraftar - Şimdi siz bu haberinizle Kocaelispor’u siyasete alet etmiş olmuyor musunuz.Kocaelispor ‘un tesisleri,beş yıldızlı otel gibi dinlenme tesisleri vardı zaten ,yıktığınızı unutmuş olmalısınız.
Kocaeli Li - Ha ha ha ...Söyleyene bakın,seçim zamanı kocaelispor atkılarını takan,kocaelisporla haşır neşir olan,boy boy fotoğraflar çektiren ama seçim sonrası takıma uğramayan Büyükakın mı konuşuyor!Kentin takımı,kentin armasıdır,kentin onurudur,her kuruluşun,kurumun,sivil toplum örgütlerinin elini üzerinde tutması gerekir çünkü Kocaeli halkının ortak duygusu,ortak sevinci,ortak üzüntüsüdür.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.