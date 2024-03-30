Tahir Büyükakın: “Bütün oylar sizin olsun, lanet olsun, Kocaelispor'un üstünden elinizi, gölgenizi çekin"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dün akşam Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Konuşma gerçekleştiren Büyükakın, “ Kocaelispor’a yapılacak en kötü şey onu siyasete alet etmektir. Siyasetle tribünü birbirine sokmaktır. Tribünde Kocaelispor başarısız olsun diye slogan attıranlara sesleniyorum; aklınızı başınıza alın. Kocaelispor’un, yönetimin, teknik ekibin, futbolcun moralini bozmayı bırakın. Bütün oylar sizin olsun, lanet olsun. Kocaelispor’un üstünden elinizi, gölgenizi çekin!” dedi.

“KULÜP BAŞKANLIĞI BAŞKA, BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAŞKA”

Başkan Büyükakın iftar yemeğinde şu şekilde konuştu: “ Ne bundan önceki herhangi bir tarihte, ne de bundan sonraki bir tarihte bizim Kocaelispor’a desteğimiz herhangi bir şarta bağlı olmadı, olmayacak. Altını çizerek bir kez daha söylüyorum ben Kocaelispor’u tutarken siyasetin içinde değildim. Genel Sekreter görevinde bir memurdum. Kocaelispor yönetimine hiçbir zaman müdahale etmedim. Hiçbir başkanı ben belirlemedim belirlemeyeceğim. İster hoşunuza gitsin, ister gitmesin. Kulüp başkanlığı başka bir şeydir, belediye başkanlığı başka bir şeydir. Ben Kocaelispor’a şampiyon olsa da olmasa da, başarılı olsa da olmasa da destek olmaya devam edeceğim.

“KOCAELİSPOR HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN HEGEMONYASI ALTINDA DEĞİLDİR”

Kocaelispor’un yükü öyle böyle bir yük değil. Bunun yükün nasıl bir yük olduğunu ben biliyorum. Slogan atmakla, sosyal medyadan paylaşım yapmakla destek olunmaz. Kocaelispor’a zarar vermeyi bıraksınlar, kimi kastettiğimi biliyorlar. Taraftara özellikle şunu da söylemek istiyorum. Kocaelispor hiçbir siyasi partinin hegemonyası altında değildir. Kocaelispor, Kocaelispor’dur. Kocaelispor’a yapılacak en kötü şey onu siyasete alet etmektir. Siyasetle tribünü birbirine sokmaktır. Tribünde Kocaelispor başarısız olsun diye slogan attıranlara sesleniyorum; aklınızı başınıza alın.



“KOCAELİSPOR’UN ÜSTÜNDEN ELİNİZİ, GÖLGENİZİ ÇEKİN”

Kocaelispor’un, yönetimin, teknik ekibin, futbolcun moralini bozmayı bırakın. Bütün oylar sizin olsun, lanet olsun. Kocaelispor’un üstünden elinizi, gölgenizi çekin, çekin be kardeşim. Bugünden sonra tüm tribünden rica ediyorum. Seçimle hiçbir işimiz yok değil mi artık ? Pazar günü seçim bitiyor. Yok değil mi derdimiz ? Takıma hep beraber destek olun. Bu takımın Süper Lig’e çıkma şansı devam ediyor. Futbolcu kardeşlerim sizden bir tek bir isteğimiz var. Siz bu taraftarın yıllardır beklediği rüyayı gerçekleştirin, bu takımı Süper Lig’e çıkarın, bende sizi abad edeyim. Sizden tek istediğimiz bu. Bu taraftara bu hediyeyi verin. Bizde sizi hediyelerin en güzeliyle ödüllendirelim. Bu da bizim sözümüz.

“KÜÇÜK İŞLERİ KAVGALARI BIRAKIN”

O güne kadar taraftardan da şunu istiyorum. Takımın başarılı olması için kötü bile oynasalar moral vereceksiniz. Hep birlikte yüzümüz gülecek. Üzerime düşeni hep yaptım yapmaya devam edeceğim. Ben ne olursa olsun Kocaelispor’un yanında olmaya devam edeceğim. Tesislerimiz, alt yapımız bunlar bizim için çok daha önemli. Bu masada oturan çocukların Zeki Kayalar olmasını istiyoruz. Tahir Büyükakın her zaman yanınızda olacak buna inanın. Küçük işleri kavgaları bırakın. Sizden tek isteğim bir ve beraber olmanız. Her birinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum.”