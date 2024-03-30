Yatırımcıların dikkatine! Bazı sektörlerde indirime gidildi

Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) yeniden değerlemeye tabi tutarlara 2024 yılı için güncelleme yaptı. Halka arza katılacak yeni şirketler için de tutarlar belirlendi. SPK'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yeniden değerlemeye tabi tutarların güncel hali paylaşıldı.

CEZALAR ARTIRILDI

SPK’nın duyurusuna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun idari para cezası gerektiren fiiller hükmünce, para cezaları yüzde 58,46 artırılarak, cezaya göre 246 bin 511,47 lira ile 3 milyon 81 bin 378,30 lira, 61 bin 607,66 lira ile 616 bin 263,62 ve 5 bin 249,78 lira ile 131 bin 244,50 lira aralığına çekildi. Piyasa bozucu eylemlere verilecek para cezası aralığı da 246 bin 511,47 lira ile 6 milyon 168 bin 483,34 lira şeklinde kararlaştırıldı.

CARİ AÇIĞI AZALTACAK KARAR

Aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ilk defa halka arz olacak şirketlerin halka arzı öncesi uyulacak ön şartlardaki tutarlarda bazı sektörlerde indirime gitti. Karar, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı doğrultusunda alındı ve kararın Türkiye’nin cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE KATKI SAĞLANACAK

SPK Bülteni'nde "Halka açılma amacıyla Kurulumuza başvuran ortaklıkların özellikle sektörel bazda farklılıklarından kaynaklanan finansal tablolarındaki tutarlarda belirli bir düzeye ulaşmanın zorluğu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 31.10.2023 tarihinde onaylanan 12. Kalkınma Planı (2024-2028) da dikkate alınarak, sermaye piyasaları yoluyla ülkemiz ekonomisindeki cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak, bu suretle ülkemiz büyümesini cari fazla yaratarak sürdürülebilir kılmak ve ayrıca yeşil ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla sektörel bazda farklı düzenlemeler yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir" denildi.