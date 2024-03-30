Prime Video Türkiye'de Oppenheimer'ın sansürlü versiyonunu yayımladı

Dijital içerik platformu Prime Video Türkiye'nin Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmini sansür, kamu spotu ve uyarılar içeren Hindistan versiyonunu ile yayınladığı ortaya çıktı.
Hindistan versiyonu olduğu konuşulan filmin Türkçe altyazısı veya Türkçe dublajı da bulunmuyor. Ayrıca filmde orijinalinde olmayan 'Sigara öldürür' gibi uyarılar da bulunuyor.
ÇIPLAK SAHNE SANSÜRLENDİ
"Sigara öldürür," gibi kamu spotlarının da bulunduğu versiyonda Florence Pugh'un çıplak şekilde oynadığı sahnenin sansürlenmesi de sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ
Filmin Türkiye'de sansürlü yayımlanmasına sosyal medyada yurttaşlar tepki gösterdi. Bir yurttaşın "Amazon, RTÜK'ü geçti" paylaşımı dikkat çekti.
Kaynak: cumhuriyet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.