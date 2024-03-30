- Kültür-Sanat

Prime Video Türkiye'de Oppenheimer'ın sansürlü versiyonunu yayımladı

Amazon'un video izleme platformu olan Prime Video, Oscar ödüllü film Oppenheimer'ı Türkiye'de sansürlü versiyonu ile yayımladı. Sosyal medyadan tepki yağdı

Prime Video Türkiye'de Oppenheimer'ın sansürlü versiyonunu yayımladı mask

Dijital içerik platformu Prime Video Türkiye'nin Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmini sansür, kamu spotu ve uyarılar içeren Hindistan versiyonunu ile yayınladığı ortaya çıktı.

Hindistan versiyonu olduğu konuşulan filmin Türkçe altyazısı veya Türkçe dublajı da bulunmuyor. Ayrıca filmde orijinalinde olmayan 'Sigara öldürür' gibi uyarılar da bulunuyor.

ÇIPLAK SAHNE SANSÜRLENDİ
"Sigara öldürür," gibi kamu spotlarının da bulunduğu versiyonda Florence Pugh'un çıplak şekilde oynadığı sahnenin sansürlenmesi de sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ
Filmin Türkiye'de sansürlü yayımlanmasına sosyal medyada yurttaşlar tepki gösterdi. Bir yurttaşın "Amazon, RTÜK'ü geçti" paylaşımı dikkat çekti.

Kaynak: cumhuriyet
# dikkat, oldu, türkiye

30 Mar 2024 - 10:51 - Kültür-Sanat

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