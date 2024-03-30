Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar

Türk Telekom, şirketin gelecekteki yatırımlarını, stratejik girişimlerini ve büyüme planlarını desteklemek için önemli bir adım attı.Bu amaçla, Bank of China ve The Export-Import Bank of China ile 200 milyon euroluk uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalandı.Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, söz konusu kredi anlaşması, Sinosure sigortası kapsamında gerçekleşti.Bu anlaşma, Türk Telekom'un mevcut ve gelecekteki büyük ölçekli yatırımlarını finanse etmek, stratejik girişimlerini desteklemek ve büyüme planlarını hayata geçirmek için önemli bir kaynak sağlayacak.Anlaşmanın detaylarına göre, kredinin nihai vadesi Mart 2029 olarak belirlendi.Yıllık faiz oranı eurıbor'a ek olarak yüzde 1,50 olarak belirlenirken, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler de dahil olmak üzere toplam maliyet yıllık eurıbor'a ek olarak yüzde 3,37 olarak belirlendi.Bu kredi anlaşması, Türk Telekom'un gelecekteki büyüme stratejilerini desteklemek ve rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.Şirket, bu finansmanı etkin bir şekilde kullanarak, altyapı yatırımlarını güçlendirmeyi, teknolojik gelişmeleri desteklemeyi ve müşterilere daha iyi hizmet sunmayı hedeflemektedir.