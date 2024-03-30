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Kocaelispor üye aidatları ödemesi için son saatler

Yarın Türkiye genelinde seçim olacağı için Kocaelispor üye aidatlarında son gün bugün. Saat 17.00’ye kadar Sosyal Tesisleri’nden üye aidatı yatırılabilecek

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor üye aidatları ödemesi için son saatler mask

OY KULLANMAK İÇİN AİDAT BORCU OLMAMASI GEREKLİ

Kocaelispor 2 Haziran’da olağanüstü kongreye gidecek. Kongrede oy kullanmak isteyen, geçmiş dönemde borcu olan üyelerin bugün üye aidatlarını ödemesi gerekiyor. Yarın Türkiye genelinde Mahalli İdari Seçimler olacağı için, 31 Mart olan son gün 30 Mart’a çekildi. Bugün saat 17.00’ye kadar üye aidatları yatırılabilecek. Aidatlar, Kocaelispor Sosyal Tesisleri’nden tahsis edilecek.
# türkiye, Kocaelispor

30 Mar 2024 - 11:56 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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