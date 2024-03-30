Kocaelispor üye aidatları ödemesi için son saatler

OY KULLANMAK İÇİN AİDAT BORCU OLMAMASI GEREKLİ

Kocaelispor 2 Haziran’da olağanüstü kongreye gidecek. Kongrede oy kullanmak isteyen, geçmiş dönemde borcu olan üyelerin bugün üye aidatlarını ödemesi gerekiyor. Yarın Türkiye genelinde Mahalli İdari Seçimler olacağı için, 31 Mart olan son gün 30 Mart’a çekildi. Bugün saat 17.00’ye kadar üye aidatları yatırılabilecek. Aidatlar, Kocaelispor Sosyal Tesisleri’nden tahsis edilecek.