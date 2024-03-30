Kocaelispor üye aidatları ödemesi için son saatler

OY KULLANMAK İÇİN AİDAT BORCU OLMAMASI GEREKLİ
Kocaelispor 2 Haziran’da olağanüstü kongreye gidecek. Kongrede oy kullanmak isteyen, geçmiş dönemde borcu olan üyelerin bugün üye aidatlarını ödemesi gerekiyor. Yarın Türkiye genelinde Mahalli İdari Seçimler olacağı için, 31 Mart olan son gün 30 Mart’a çekildi. Bugün saat 17.00’ye kadar üye aidatları yatırılabilecek. Aidatlar, Kocaelispor Sosyal Tesisleri’nden tahsis edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.