AKP'nin kurucu isimlerinden Serhat Şahin hayatını kaybetti

AKP'nin kurucu isimlerinden, Körfez ilçesinde 2 dönem Gençlik Kolları başkanlığı yapan Serhat Şahin hayatını kaybetti. Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinden ve İZGAZ çalışanlarından Şahin'in cenazesi bugün(30 Mart Cumartesi) Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii'nden kaldırılacak.
# serhat şahin, AKP
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cem Aksın - Diğerlerine
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.