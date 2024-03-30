30 Mar 2024 - 12:14- Siyaset G:

AKP'nin kurucu isimlerinden Serhat Şahin hayatını kaybetti

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AKP'nin kurucu isimlerinden Serhat Şahin hayatını kaybetti mask

AKP'nin kurucu isimlerinden, Körfez ilçesinde 2 dönem Gençlik Kolları başkanlığı yapan Serhat Şahin hayatını kaybetti. Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinden ve İZGAZ çalışanlarından Şahin'in cenazesi bugün(30 Mart Cumartesi) Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii'nden kaldırılacak.
# serhat şahin, AKP

30 Mar 2024 - 12:14 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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