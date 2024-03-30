Kocaeli’de siyasiler reklam kampanyasına ne kadar harcadı? İşte detaylar…

Kocaeli'de 31 Mart yerel seçimleri heyecanı sürüyor, adaylar arasındaki rekabet ise son sürat devam ediyor. Seçimlerin son düzlüğüne girilirken adayların kampanya performansları da limitleri zorlamaya başlıyor. Kimi koltuğunu korumak, kimisi ise o koltuğa ulaşmak için halka gitmenin yollarını arıyor. Günümüzde propagandanın onlarca farklı yolu var ama herhalde en önemlisi sosyal medya olarak öne çıkıyor. Adaylar hem cadde cadde, mahalle mahalle seçim çalışmalarını sürdürüyor hem de bir taraftan ulaşamadıklarına sosyal medyadan ulaşmayı umut ediyor. Yerel seçimlerin kampanyasında en öne çıkan sosyal medya platformu ise Facebook.

KOCAELİ ÇAPINDA SON 30 GÜN

Facebook'un herkese açık verilerine göre 23 Şubat ile 23 Mart 2024 tarihleri arasında Kocaeli bölgesi işaretli olarak verilen siyasi kampanya reklamlarında tamı tamına 2 milyon 462 bin 375 TL harcanmış olarak görünüyor. İçinde büyük bütçelerle büyük kitleleri hedefleyen siyasi parti ve adaylar da var, daha mütevazı davranıp alanı sınırlayan ve bu yüzden daha düşük bütçeyle kampanya yürüten de.

İYİ PARTİ’NİN ADAYI İLK SIRADA

Kocaeli'de onlarca siyasetçi birbiriyle rekabet ediyor, hepsinin nihai amacı seçimi önde bitirmek. Şu an itibariyle Facebook'ta yürütülen seçim kampanyasında Kocaeli'de en yüksek bütçeyi harcayan aday İyi Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin. Yıldıztekin'in kullandığı bütçe 172 bin 408 TL olarak öne çıkıyor. İkinci sırada ise CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin var. Bilgin son bir ayda 166 bin 609 TL harcamış olarak görünüyor. Üçüncü sırada ise YRP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal var. Aydal son bir ayda 159 bin 783 TL harcamış.

İLÇELERDE İLK SIRADA ZİNNUR BÜYÜKGÖZ

Kocaeli Büyükşehir adayları dışında ilçe listesinde 1. sırayı alan siyasi mevcut AKP’den seçilen Gebze Belediye başkanı Zinnur Büyükgöz oldu. Büyükgöz son bir ayda 98 bin 729 TL bütçe kullandı. Büyükgöz'ü İyi Parti Çayırova Belediye Başkan adayı Şevki Demirci tam 77 bin 078 TL'lik harcamasıyla takip etti. CHP adına yarışan Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe ise listede 3. sırada kendisine yer buldu. Gökçe ise 59 bin 973 TL'lik reklam kampanyası yürüttü. Bir diğer isim ise CHP'nin Başiskele Belediye Başkan adayı Anıl Acurman oldu. Acurman son bir ayda 56 bin 340 TL kullanarak listede kendisine 4. sırada yer buldu. Listede 5. sırayı İyi Parti Gölcük Belediye Başkan adayı İsmail Aynacı aldı. Aynacı Facebook verilerine göre son bir ayda 42 bin 607 TL harcadı. Bir diğer isim ise Derince'de CHP'nin adayı Sertif Gökçe'yle kafa kafaya bir yarış sürdüren AK Parti Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin oldu. Şirin 41bin 936 TL bütçe kullanarak 6. sırada yer aldı.

*İlçe listesi düşükten yükseğe göre sıralanmıştır.

İL DIŞINDAN SÜRPRİZ İSİMLER

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kocaeli'de bir sürpriz yaptı. Reklam bütçesinin bir kısmını Kocaeli'ye ayıran Ekrem İmamoğlu Facebook verilerine göre 126 bin 254 lira bütçe kullandı. İmamoğlu'nun bu hamlesi Kocaeli'de ikamet eden İstanbul seçmenleri için olurken, bir diğer ilginç hamle ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan geldi. Yazıcı da Kocaeli için bütçe ayırdı ve 100 bin 702 TL'lik bir kampanya harcaması yaptı.