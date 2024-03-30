İzmit Belediyesi vatandaşların taleplerine duyarsız kalmamaya devam ediyor. Kentin birçok bölgesinde çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri son olarak Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde merhum Milletvekili Hasan Bitmez adına park inşa ediyor. Bölgedeki vatandaşların talebi üzerine inşa edilen park, kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak.
30 Mar 2024 - 12:23- Gündem Güncelleme:
İzmit Belediyesi Merhum Milletvekili Hasan Bitmez’in ismini yaşatacak
İzmit Belediyesi vatandaşların talepleri üzerine başladığı Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerindeki park çalışmalarında sona geldi. Parkta merhum Milletvekili Hasan Bitmez’in adı yaşayacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ev Sahibi - Tüp bitmeye yakın harlarmış,
Eski Takaüt - edepsiz ahlaksız terbiye kelimesi yanına uğramamış emekli ihtiyar bunak terbiyeden bahsediyor
Emekli - Ölüye saygın olsun. Edep yahu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.