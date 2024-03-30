30 Mar 2024 - 12:23- Gündem G:

İzmit Belediyesi Merhum Milletvekili Hasan Bitmez’in ismini yaşatacak

İzmit Belediyesi vatandaşların talepleri üzerine başladığı Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerindeki park çalışmalarında sona geldi. Parkta merhum Milletvekili Hasan Bitmez’in adı yaşayacak

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İzmit Belediyesi Merhum Milletvekili Hasan Bitmez’in ismini yaşatacak mask
İzmit Belediyesi Merhum Milletvekili Hasan Bitmez’in ismini yaşatacak
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İzmit Belediyesi vatandaşların taleplerine duyarsız kalmamaya devam ediyor. Kentin birçok bölgesinde çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri son olarak Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde merhum Milletvekili Hasan Bitmez adına park inşa ediyor. Bölgedeki vatandaşların talebi üzerine inşa edilen park, kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak.
# hizmet, İzmit belediyesi

30 Mar 2024 - 12:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
03

Eski Takaüt - @Ev Sahibi 01 nolu yoruma cevabı: edepsiz ahlaksız terbiye kelimesi yanına uğramamış emekli ihtiyar bunak terbiyeden bahsediyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 22:58
02

Emekli - @Ev Sahibi 01 nolu yoruma cevabı: Ölüye saygın olsun. Edep yahu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 19:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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