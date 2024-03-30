Sezer’den Saraylı’da gövde gösterisi  

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçimlere bir gün kala mitingi aratmayan bir kalabalıkla Saraylı’dan coşku dolu destek aldı. Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, önceki dönem belediye başkanı Mehmet Ellibeş ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Saraylı’ya çıkarma yaptı. Coşkulu kalabalık tarafından köy meydanında karşılanan Sezer, “Gölcük’e hizmetkar olmaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

GÖLCÜK’TE SEÇİME DİMDİK HAZIRIZ

Gölcük’ün çehresinin değişmesi için bir gayret sarf ettiklerini söyleyerek konuşmasına başlayan Sezer, “Çocukken bir hayalimiz vardı, sahilden bir yol olsa da Halıdere ve Değirmendere birbirine bağlansa. Bugün bu hayalin gerçekleştirmeyi Rabbim bize nasip etti. Bunun yanında su oyun parkı, kayık çekek yeri inşa edildi. Bütün sağlık hizmetlerimiz yapıldı, tüm okullarımız yenilendi. Merkezde yapılan kentsel dönüşüm başlı başına şehrin çehresinin değişmesi için çok önemli. İnanın dokunmadığımız yer kalmadı. Bütün bunların yapılması, çalışmanın gayreti tamamen sizler için ve bu ittifaka olan destek için. Burada bulunan iki tarihi evi bir tanesini büyükşehir bir tanesini de inşallah biz yenileyeceğiz” dedi.

İÇİNİZDEN BİRİ OLMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYUYORUM

Sezer, “Gölcük’e hizmetkar olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlerin içinizden biri olmaktan büyük onur duyuyorum. Başladığımız devam eden projeleri tamamlamak, daha güçlü bir şekilde gelerek yeni projeleri de hayata geçirmek için sizlerin güçlü desteğini istirham ediyorum. Buranın bir evladı olarak sizlerden güçlü bir destek istemek hakkımdır diye düşünüyorum. Bana olduğu gibi meclis üyelerimize de destek vermenizi talep ediyorum. Vermiş olduğunuz güçlü destek için her birinize teşekkür ediyorum” diye