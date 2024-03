Kocaeli İzmit'te 3+1 daire icradan satılık

Kocaeli İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde Kocaeli İcra Dairesi tarafından 3+1 87 metrekare daireborç nedeniyle satışa sunuldu. İlk ihale tarihi 30 Nisan 7 mayıs tarihleri arasında olan dairenin ikinci ihale tarihi ise 23 Mayıs ve 30 Mayıs arasında gerçekleşecek. Dairenin muhammen bedeli ise 771.736,00 TL.

İLANIN DETAYLARI ŞU ŞEKİLDE:

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/134093 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kocaeli İl, İzmit İlçe, GÜNDOĞDU Mahalle, ÖZBEK Mevkii, 784 Ada, 38 Parsel, C Blok,Zemin Kat,2 Nolu Bağımsız Bölüm

Bağımsız bölümün yer aldığı C blok parselde kuzey baş sırada doğu tarafındaki ikiz bloğun batısında konumludur. Blok kaba inşaatı tamamlanmış, iç ve dış sıvası yapılmış haldedir. Zemin ve merdiven kaplamaları yapılmamış, korkuluklar inşa edilmemiştir. Blokta ve sitede oturum mevcut değildir.

İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden temin edilen mimari projesine göre bağımsız bölüm zemin katta giriş kapısına göre sağ tarafta yer almaktadır. Mimari projesine göre Net: 87 m², brüt: 100 m² kullanım alanlıdır. Antre, koridor, salon+mutfak, 3 oda, banyo, WC ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş ve oda kapıları, pencereleri mevcut, seramikler, zemin kaplaması, vitrifiye ve armetürleri, kalorifer sistemi inşa edilmemiş, duvarları sıvalı, zemini şaplı, su, kalorifer ve elektrik borulaması inşa edilmiş haldedir. Yapılan tespite göre yer yer imalatta eskime mevcuttur.

Adresi : Gündoğdu Mah., Bucak Sokak, Özbek Yapı Kredi Kooperatifi,No:85/C,Daire:2 İzmit-Kocaeli

Yüzölçümü : 9.322,33 m2 Arsa Payı : 182/9338

İmar Durumu :İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1,00, Hmax:12,50 metre yapılaşma şartlarına sahip ''Konut Alanı'' kalmaktadır. Parsel K.T.V.K.B.K. nun 23.02.2010/1312 sayılı kararına göre Su Kemeri Koruma Alanında kalan parselde yapılacak her türlü işlem için koruma kurulu kararı alınması gerekmektedir. Blok 13.11.2010 tarih, 702 sayı ile ruhsatlıdır.

Kıymeti : 771.736,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı, 28/04/2015 tarih-10375 yevmiye numarası ile korunması gerekli kültür varlığının koruma alanıdır şerhi mevcut olup bu şerhle yükümlü satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:53 Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/ 2024 - 10:53-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:53

12/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.