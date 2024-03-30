İzmit Belediyesinin mahalle iftarları Yenimahalle ve Yuvam Akarca’da devam etti

İzmit Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde gerçekleştirdiği iftar programlarıyla gönül sofraları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi son olarak Yenimahalle ve Yuvam Akarca sakinleri ile iftarda buluştu. Programa Başkan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayları ve vatandaşlar katıldı.

“DUALARIMIZI PAYLAŞIYORUZ”

Programlarda konuşan Başkan Hürriyet, “Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız duaları kabul etsin. Mahalle iftarlarımız artık geleneksel hale geldi. Açmış olduğumuz Aşevi sayesinde daha fazla vatandaşımız ile buluşabiliyoruz. Sizlerle birlikte aynı sofranın etrafında dualarımızı paylaşıyoruz. Bu bölgede orucumuzu beraber açmak nasip oldu.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu dönem birçok sıkıntıya rağmen şikayet etmeden bir sürü iş yaptık. Yeni dönemde meclis çoğunluğumuz olduğunda daha iyi şartlarda daha ekonomik hizmetler yapabiliriz. Halkımız da sosyal belediyeciliği sevdi. Dolayısı ile sosyal belediyeciliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.