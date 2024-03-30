İzmit Belediyesinin mahalle iftarları Yenimahalle ve Yuvam Akarca’da devam etti

İzmit Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde gerçekleştirdiği iftar programlarıyla gönül sofraları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi son olarak Yenimahalle ve Yuvam Akarca sakinleri ile iftarda buluştu. Programa Başkan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayları ve vatandaşlar katıldı.
“DUALARIMIZI PAYLAŞIYORUZ”
Programlarda konuşan Başkan Hürriyet, “Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız duaları kabul etsin. Mahalle iftarlarımız artık geleneksel hale geldi. Açmış olduğumuz Aşevi sayesinde daha fazla vatandaşımız ile buluşabiliyoruz. Sizlerle birlikte aynı sofranın etrafında dualarımızı paylaşıyoruz. Bu bölgede orucumuzu beraber açmak nasip oldu.
“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Bu dönem birçok sıkıntıya rağmen şikayet etmeden bir sürü iş yaptık. Yeni dönemde meclis çoğunluğumuz olduğunda daha iyi şartlarda daha ekonomik hizmetler yapabiliriz. Halkımız da sosyal belediyeciliği sevdi. Dolayısı ile sosyal belediyeciliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Taner - Sen bittin CHP; 5 yıllık İstanbul ve İzmit beldiyeleri AKP ye ençok kazandıranı oldu.
Sizin başarısız ve beceriksiz belediyeciliğnizi gören halk AKP tekrar dönüş yaptı.
İzmitte çok kotu sınav verdiniz. 2 senden fazla çarşı btmedi halk da esnaf da sizden
yaka silkti. Açtığınız yerlerin size faydası yok yandaşları dodlurdunuz halk bunu
görüyor. Yürüyüş yolunda AKP lileri provoke edip olay çıkarttınız. yolda geçeneleri
provoke edip, ardından mağdur edebiyatı yapıp bir kaç oy kaparız diye bakıyorlar ama
havanızı alırsınız, bu provakasyon işlerinden size ekmek çıkmaz CHP, seçimden sonra
her tarafa Atatürk posterleri asıp, heykelleri dikip , seçim üstüde başörtüsü ile iftardan
iftra koşmayı bu halka yedirtemezsiniz siz bu müslüman ülkede bittiniz.
Cengi̇z - taner ne vızırdadın be kardeşim, arpan fazla geldi galiba, hadi bak işine ak trolll
Bir Bilen - Taner ne içiyorsan hemen değiştir sizin değil belediyeleri ülkeyi batirmanizdan dolayı hem izmit hem İstanbulu çok rahat chp kazanacak seçim troll yalanlarıyla değil sandık gerçekleriyle kazanılır size geçmiş olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.